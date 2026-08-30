Showtimes for 14 kun in Shymkent on 30 August 2026 Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1 2D, KZ 18:30 from 3000 ₸ 20:30 from 3000 ₸ 22:25 from 3000 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 19:00 from 3300 ₸ 20:50 from 3300 ₸ 22:40 from 3300 ₸ 00:00 from 3300 ₸ 00:40 from 3300 ₸ 2D, KZ 18:00 from 3300 ₸ 19:50 from 3300 ₸ 21:40 from 3300 ₸ 23:00 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KK 19:20 from 3300 ₸ 23:20 from 3300 ₸ 00:50 from 3300 ₸ 2D, KZ 18:20 from 3300 ₸ 20:20 from 3300 ₸ 21:20 from 3300 ₸ 22:20 from 3300 ₸ 23:50 from 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, KK 18:30 from 2900 ₸ 20:00 from 3300 ₸ 22:00 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:20 from 3300 ₸ 00:30 from 3300 ₸ 01:20 from 2900 ₸ 2D, KZ 19:00 from 3300 ₸ 19:30 from 3300 ₸ 20:30 from 3300 ₸ 21:00 from 3300 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:20 from 3300 ₸ 23:30 from 3300 ₸ 00:20 from 2900 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KK 20:00 from 4600 ₸ 22:30 from 4600 ₸ 00:30 from 4600 ₸ 01:10 from 2900 ₸ 2D, KZ 18:00 from 3300 ₸ 19:00 from 4600 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:10 from 3300 ₸ 21:30 from 4600 ₸ 22:10 from 3300 ₸ 23:10 from 3300 ₸ 23:30 from 4600 ₸ 00:10 from 2900 ₸ Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b 2D 20:10 from 3000 ₸ 21:55 from 3000 ₸