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Kinoafisha Films 14 kun Showtimes for 14 kun (2026) in Shymkent today

Showtimes for 14 kun (2026) in Shymkent today

14 kun
14 kun Comedy 2026 / Kazakhstan
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Showtimes for 14 kun in Shymkent on 30 August 2026
Cinemax (Shymkent Plaza) Dolby Atmos g. Shymkent, pl. Al-Farabi, 3/1
2D, KZ
18:30 from 3000 ₸ 20:30 from 3000 ₸ 22:25 from 3000 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
19:00 from 3300 ₸ 20:50 from 3300 ₸ 22:40 from 3300 ₸ 00:00 from 3300 ₸ 00:40 from 3300 ₸
2D, KZ
18:00 from 3300 ₸ 19:50 from 3300 ₸ 21:40 from 3300 ₸ 23:00 from 3300 ₸ 23:40 from 3300 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KK
19:20 from 3300 ₸ 23:20 from 3300 ₸ 00:50 from 3300 ₸
2D, KZ
18:20 from 3300 ₸ 20:20 from 3300 ₸ 21:20 from 3300 ₸ 22:20 from 3300 ₸ 23:50 from 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, KK
18:30 from 2900 ₸ 20:00 from 3300 ₸ 22:00 from 3300 ₸ 22:30 from 3300 ₸ 23:20 from 3300 ₸ 00:30 from 3300 ₸ 01:20 from 2900 ₸
2D, KZ
19:00 from 3300 ₸ 19:30 from 3300 ₸ 20:30 from 3300 ₸ 21:00 from 3300 ₸ 21:30 from 3300 ₸ 22:20 from 3300 ₸ 23:30 from 3300 ₸ 00:20 from 2900 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KK
20:00 from 4600 ₸ 22:30 from 4600 ₸ 00:30 from 4600 ₸ 01:10 from 2900 ₸
2D, KZ
18:00 from 3300 ₸ 19:00 from 4600 ₸ 20:10 from 3300 ₸ 21:10 from 3300 ₸ 21:30 from 4600 ₸ 22:10 from 3300 ₸ 23:10 from 3300 ₸ 23:30 from 4600 ₸ 00:10 from 2900 ₸
Pixel Cinema g. Shymkent, mkr. Nursat , pr. N. Nazarbaeva 177b
2D
20:10 from 3000 ₸ 21:55 from 3000 ₸
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