20 лет зрители ошибались: в Сети вычислили, кто на самом деле был Академиком в «Ликвидации» — Кречетов его только прикрывал

Сериал «Ликвидация» стал одним из самых известных российских криминальных проектов, а его герои запомнились зрителям не меньше, чем сама одесская атмосфера послевоенных лет. Однако с одним из ключевых персонажей связана любопытная деталь, которую легко было упустить при первом просмотре. По крайней мере, в Сети уверены, что зловещим Академиком был совсем другой герой.

Мнение из Сети

Большинство зрителей после просмотра «Ликвидации» уверены, что Академик — это Виталий Кречетов. Именно его разоблачают в финале, и он расплачивается за свои преступления. Но поклонники сериала нашли в сюжете несколько деталей, которые позволяют взглянуть на эту историю иначе.

По одной из фанатских версий, Кречетов мог быть лишь исполнителем, работавшим на человека, имя которого так и не раскрыли. В Сети предполагают, что подсказку можно найти в разговоре Гоцмана с эзотериком Игорем Семёновичем.

«Если вы вспомните десятую серию и эпизод, когда Гоцман приходит к эзотерику Игорю Семёновичу, то тот в какой-то момент он говорит: "Гоцман, или как вас там на самом деле"?», — пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Зрители предположили, что таким образом эзотерик мог намекнуть на другую, тайную личность героя.

Сторонники этой теории обращают внимание и на его биографию. В прошлом Гоцмана есть целый год, о котором практически ничего не известно. По официальной версии, в 1943 году он находился в госпитале, однако документы, подтверждавшие это, были уничтожены во время диверсии.

Всё остальное известно только со слов самого Гоцмана. Отсюда возникает вопрос: действительно ли он провёл тот год в больнице, или позднее ему специально создали подходящую легенду?

Подозрения вызывает и ряд других событий. Именно Гоцман решает спрятать Родю в шкафу, где тот впоследствии погибает. Он же даёт Иде сутки на раздумья — возможно, этого времени кому-то было достаточно для подготовки побега.

Наконец, Гоцман прекрасно ориентировался во всех обстоятельствах дела Академика и обладал возможностью направлять расследование в нужную сторону. Поэтому автор теории предполагает, что Кречетов мог быть не настоящим Академиком, а его «дублёром».

«А Кречетов был дублёром Гоцмана и тоже был Академиком. На всякий случай. Его задача была отвлекать на себя расследование, когда запахнет жареным», — заключил блогер.

Позиция комментаторов

Не все зрители считают версию о Гоцмане невозможной. Некоторые признаются, что ещё при первом просмотре подозревали именно его.

«Когда я первый раз смотрел сериал, я был готов к тому, что академиком окажется Гоцман. И даже немного был разочарован, когда академиком оказался Кречетов. Но в этом и заключается ценность сценариста и режиссера: запутать зрителя так, чтобы он всех подозревал», — пишут в комментариях.

Другие пошли ещё дальше и попытались объяснить, почему Гоцмана узнавали люди, знавшие его до войны. По этой версии, настоящий Давид Маркович действительно существовал, но в 1943 году мог попасть в плен и быть завербован.

«Вполне рабочая версия. Только уж тогда реального Гоцмана завербовали в 1943, ну мало ли что на войне могло быть, плен, концлагерь и т.д. Поэтому его и узнавали бывшие соседи, это был настоящий Гоцман», — предполагают комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.