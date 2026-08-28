«Совместная работа через постель»: как Катерина из «Москвы слезам не верит» на самом деле стала директором

«Москва слезам не верит» многие помнят прежде всего как историю любви, дружбы и позднего успеха Катерины. Но её карьерный путь часто остаётся за кадром, хотя именно он во многом объясняет, как героиня из обычной работницы фабрики превратилась в руководителя.

Причём должность Катерина получила совсем не так просто, как может показаться после просмотра фильма.

В фильме «Москва слезам не верит» Тихомирова сначала выглядит тихой, скромной и вполне покладистой девушкой. В книге Валентина Черных её характер раскрывается иначе: героиня немногословна, осторожна и при этом прекрасно понимает, чего хочет.

Ещё до назначения директором химкомбината Катерина воспользовалась полезным советом и вступила в партию. Это заметно упростило её дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.

В книге важную роль в жизни Тихомировой сыграла Изабелла — жена её дяди-профессора. В отличие от фильма, где персонаж появляется лишь ненадолго, на страницах романа она становится одной из тех, кто помогает Катерине разобраться в отношениях с мужчинами.

«Во многом благодаря Изабелле главная героиня осознала, к чему ведёт совместная работа с начальником через постель. Вскоре жизнь наладилась. Карьера Катерины стремительно набирала обороты», — пишет автор Дзен-канала «Заметки инсайдера».

А когда у пожилого руководителя химкомбината случился гипертонический криз, Катерина фактически заняла его место. Вскоре среди её знакомых оказался Владимир Петров — чиновник Министерства химической промышленности. Между ними начался роман, хотя Петров был женат.

Поначалу Тихомирова рассчитывала на серьёзные отношения, но всё изменилось, когда Петров попытался помешать её назначению.

Катерина решила не оставлять это без ответа: в телевизионном выступлении она публично раскритиковала чиновника. После этого Петров лишился своей должности в Министерстве химической промышленности.

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