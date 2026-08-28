У титанов из «Атаки титанов» и Годзиллы есть кое-что общее: фанаты аниме даже не задумывались об этом

Забудьте о греческой мифологии — она тут не при чем.

«Атака титанов» давно вышла за пределы аниме-фандома: даже те, кто ни разу не включал сериал, знают, как выглядит Титан Колосса. Но откуда вообще взялись эти гиганты с перекошенными лицами? И почему они такие… человеческие и в то же время пугающе чуждые? Давайте разберемся.

Титаны вовсе не из древнегреческих легенд

Хотя слово «титан» может ввести в заблуждение, никакого отношения к Кроносу, Прометею и Олимпу местные титаны не имеют. Создатель манги Хадзимэ Исаяма назвал своих монстров «кёдзин» — «гигантские люди» — и вдохновлялся вовсе не мифами, а японскими кайдзю. Да-да, те самые монстры из фильмов о Годзилле. Только вместо чешуи — оголённые мышцы и перекошенные улыбки. Результат — пугающе живой, будто бы вывернутый наизнанку человек.

Их тела не так уж нереалистичны

Как ни странно, странные пропорции титанов — не просто фантазия автора, а отражение реальных биологических принципов. Всё дело в аллометрии — явлении, при котором части тела растут неравномерно. Так, при увеличении тела до гигантских размеров, человеческая анатомия действительно стала бы выглядеть непропорционально. Правда, без обнажённых мышц и отсутствия кожи — это уже чисто художественный выбор Исаямы.

Почему нас пугают титаны?

Вероятно, именно из-за их сходства с людьми. Они ходят, как мы, у них узнаваемые мимика и жесты — но при этом они пустые внутри, без разума, без морали. Психологи называют это «зловещей долиной» — эффект, при котором неестественно человекоподобный объект вызывает у нас тревогу. И Исаяма очень точно попал в этот нерв.

Ранее мы писали: ИИ выбрал топ-3 лучших аниме не по рейтингам, а по любви зрителей: «Атака титанов» на месте — выдыхаем (но не 1-ом).