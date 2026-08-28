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В «Дневниках вампира» не тот брат стал человеком и получил шанс на счастье: создатели сериала допустили ошибку

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дневники вампира»

Фанаты сериала до сих пор не смирились.

Когда-то казалось, что «Дневники вампира» закончатся либо всемогущей магической битвой, либо банальным любовным треугольником. Но сериал выдал финал на слезу, с трагедией, которую до сих пор трудно проглотить. Да, зрители запомнили красивую сцену с Деймоном и Еленой, ставшую своеобразной точкой в многолетней истории. Но то, что осталось за этим — утрата, которую нельзя не почувствовать. Потому что свою жизнь за них отдал Стефан. И сделал это, не успев пожить.

Стефан должен был получить шанс быть человеком

Он долго шёл к этому. Пытался справиться с тьмой, боролся с зависимостью от крови, нес вину за ошибки прошлого. Но в итоге человек из него получился буквально на пару дней — и только для того, чтобы умереть. Да, Деймон хотел пожертвовать собой, но в итоге именно он остался. Он получил и Елену, и человеческую жизнь, и второй шанс. А Стефан — просто красивую смерть.

Деймон стал смертным ради любви, но не ради себя

Деймон — вампир до мозга костей. Его путь, его сила, его эволюция — всё было связано с бессмертием. И каждый раз, когда он выбирал быть смертным, он делал это не изнутри, а из страха потерять любимую женщину. Его выбор — не акт взросления, а жест отчаяния. Он не хотел быть человеком, он просто не хотел быть один.

Настоящая трагедия в том, что сериал забрал не того

Стефан хотел быть человеком. И заслуживал этого. Он был настоящим героем, который до последнего боролся с тьмой в себе и чужими демонами. Именно он — тот, кто мечтал, чтобы всё было по-настоящему: жизнь, любовь, прощение. И именно у него всё это отняли.

Финал «Дневников вампира» был красив, но горький. И чем дальше от него проходят годы, тем отчётливее становится: в жертве Стефана есть не только трагедия, но и ошибка. Ошибка, за которую зрители до сих пор не могут простить сценаристов.

Ранее мы писали: Елена не досталась бы ни Стефану, ни Деймону: изначально в «Дневниках вампира» был более кровожадный финал — вот какой.

Фото: Кадр из сериала «Дневники вампира»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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3 комментария
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