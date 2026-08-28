Впервые за 10 лет Бортко снимет новый фильм — на этот раз историческую драму: надеемся, получится не хуже «Мастера и Маргариты» 

Владимир Бортко в первую очередь известен как режиссёр, которому удалось перенести на экран произведения Михаила Булгакова. Его «Мастер и Маргарита» стала одной из самых обсуждаемых отечественных экранизаций, вызвав немало споров среди зрителей и критиков.

Теперь режиссёр обратился к совершенно другой странице отечественной истории. Бортко завершил съёмки сериала «Сталин», посвящённого одной из самых противоречивых фигур XX века. Лента станет первой работой постановщика за последние 10 лет.

Сюжет

Новая историческая драма посвящена последнему периоду жизни Иосифа Сталина — от окончания Великой Отечественной войны до его смерти в 1953 году. В центре повествования окажется советский лидер, его ближайшее окружение и важнейшие события послевоенной эпохи.

Перед страной в это время стояли непростые задачи: требовалось восстанавливать разрушенную экономику, возвращать население к мирной жизни и сохранять существующий политический строй. Одновременно отношения Советского Союза и США становились всё напряжённее, постепенно приводя к противостоянию, которое вошло в историю как холодная война.

Детали

Съёмки сериала уже завершены. Авторы планируют показать Сталина не только как государственного руководителя, но и через его отношения с людьми из ближайшего круга.

Главного героя сыграл Игорь Миркурбанов. Готовясь к роли, актёр изучал исторические материалы и создавал собственное представление о персонаже, не пытаясь повторять образы Сталина, уже воплощённые другими артистами.

Владимир Бортко рассказал, что сценарий долго ждал возможности добраться до экрана. Режиссёр также отметил, что возвращение к работе после длительного перерыва не стало для него проблемой.

Премьера исторической драмы состоится на онлайн-платформе «КИОН». Точная дата пока не сообщается.

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