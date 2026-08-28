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Киноафиша Статьи Интрига разрешена: IndieWire назвал лучший фильм 2020-х — и это не «Оппенгеймер» (топ-20 найдете тут)

Интрига разрешена: IndieWire назвал лучший фильм 2020-х — и это не «Оппенгеймер» (топ-20 найдете тут)

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Мальчишки из "Никеля"»

А на портале издания и все топ-100 можете глянуть.

В то время как зрители всё ещё спорят, считать ли «Оппенгеймера» великим, а «Барби» — вообще фильмом, авторитетный портал IndieWire уже составил свой топ-100 лучших фильмов 2020-х годов.

И первым в этом списке — никакой не блокбастер, а суровая и пронзительная драма «Мальчишки из "Никеля"», основанная на Пулитцеровском романе Колсона Уайтхеда.

Фильм рассказывает о двух темнокожих подростках, попавших в исправительную школу «Академия Никель». То, что начинается как история взросления, быстро превращается в откровенный кошмар: наказания, унижения, трагедия. Это кино не о победе добра, а о невозможности остаться чистым в сломанной системе.

В десятку попали и Миядзаки с «Мальчиком и птицей», и почти забытое аниме «Сядь за руль моей машины», и даже боевик «Топ Ган: Мэверик», который внезапно вспомнили всерьёз. Список IndieWire — не про кассу, а про влияние. Про те фильмы, которые цепляют так, что не отпускают неделями. Если не знаете, что смотреть вечером — вот куда стоит смотреть.

Топ-20 лучших фильмов 2020-х по версии IndieWire:

  1. Мальчишки из «Никеля»
  2. Зона интересов
  3. Солнце моё
  4. Тар
  5. Мальчик и птица
  6. Рок влюблённых
  7. Топ Ган: Мэверик
  8. Время (2020)
  9. Сядь за руль моей машины
  10. Решение уйти
  11. Память (2021)
  12. Нет (2022)
  13. Нет другой земли
  14. Власть пса
  15. Зверь (2023)
  16. Город астероидов
  17. Время Армагеддона
  18. Химера (2023)
  19. Мучения на островах
  20. Никогда, редко, иногда, всегда

Если вдруг вы их пропустили — самое время наверстывать. Иначе не заметите, как лучшие годы кино пройдут мимо. А ранее мы писали: Даже «Дюну» смогли, а почему эти нет? 7 культовых книг, которые хотят, но все же боятся экранизировать.

Фото: Кадр из фильма «Мальчишки из "Никеля"»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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