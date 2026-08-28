Интрига разрешена: IndieWire назвал лучший фильм 2020-х — и это не «Оппенгеймер» (топ-20 найдете тут)

В то время как зрители всё ещё спорят, считать ли «Оппенгеймера» великим, а «Барби» — вообще фильмом, авторитетный портал IndieWire уже составил свой топ-100 лучших фильмов 2020-х годов.
И первым в этом списке — никакой не блокбастер, а суровая и пронзительная драма «Мальчишки из "Никеля"», основанная на Пулитцеровском романе Колсона Уайтхеда.
Фильм рассказывает о двух темнокожих подростках, попавших в исправительную школу «Академия Никель». То, что начинается как история взросления, быстро превращается в откровенный кошмар: наказания, унижения, трагедия. Это кино не о победе добра, а о невозможности остаться чистым в сломанной системе.
В десятку попали и Миядзаки с «Мальчиком и птицей», и почти забытое аниме «Сядь за руль моей машины», и даже боевик «Топ Ган: Мэверик», который внезапно вспомнили всерьёз. Список IndieWire — не про кассу, а про влияние. Про те фильмы, которые цепляют так, что не отпускают неделями. Если не знаете, что смотреть вечером — вот куда стоит смотреть.
Топ-20 лучших фильмов 2020-х по версии IndieWire:
- Мальчишки из «Никеля»
- Зона интересов
- Солнце моё
- Тар
- Мальчик и птица
- Рок влюблённых
- Топ Ган: Мэверик
- Время (2020)
- Сядь за руль моей машины
- Решение уйти
- Память (2021)
- Нет (2022)
- Нет другой земли
- Власть пса
- Зверь (2023)
- Город астероидов
- Время Армагеддона
- Химера (2023)
- Мучения на островах
- Никогда, редко, иногда, всегда
Если вдруг вы их пропустили — самое время наверстывать. Иначе не заметите, как лучшие годы кино пройдут мимо. А ранее мы писали: Даже «Дюну» смогли, а почему эти нет? 7 культовых книг, которые хотят, но все же боятся экранизировать.