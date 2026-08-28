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Киноафиша Статьи Спустя 7 лет после финала «Игры престолов» происхождение Джона Сноу официально подтверждено Мартином: все-таки бастард

Спустя 7 лет после финала «Игры престолов» происхождение Джона Сноу официально подтверждено Мартином: все-таки бастард

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Уже понятно, что в книгах все будет не так радужно.

Поклонники «Игры престолов» больше 25 лет спорят о происхождении Джона Сноу. После финала сериала HBO в 2019 году многие были уверены, что в книгах Джорджа Мартина герой тоже окажется законным наследником Железного трона. Но новые подробности, появившиеся благодаря пьесе «Безумный король», намекают совсем на другой исход.

И если они действительно отражают замысел писателя, Джон навсегда останется бастардом.

Теория R+L=J снова получила подтверждение

Пьеса «Безумный король», созданная при участии Джорджа Мартина, посвящена знаменитому турниру в Харренхолле — событию, с которого фактически началась трагедия дома Старков и падение династии Таргариенов.

Именно там вновь подтверждается самая известная фанатская теория: Джон Сноу — сын Рейегара Таргариена и Лианны Старк.

Для поклонников книг это особенно важно, ведь до сих пор такое происхождение официально подтверждалось только в сериале HBO.

Но есть одно важное отличие от сериала

Главная неожиданность касается вовсе не родителей Джона.

Согласно новым подробностям, Рейегар и Лианна не были женаты. А значит, ребенок, рожденный от их союза, остается незаконнорожденным.

Это полностью меняет представление о будущем книжного Джона Сноу. Если в сериале его объявили законным сыном Рейегара Таргариена, то в книгах такого, судя по всему, не произойдет.

Более того, в пьесе его не называют Эйегоном Таргариеном, как это было в экранизации HBO.

Почему это важно для финала

Кадр из сериала «Игра престолов»

Если Джон действительно останется бастардом, его права на Железный трон будут гораздо слабее, чем у Дейенерис.

Получается, в книжной версии истории главной наследницей Таргариенов по-прежнему остается именно она, а происхождение Джона становится важным прежде всего с точки зрения пророчества, а не борьбы за власть.

Это также означает, что финал книг вполне может заметно отличаться от событий восьмого сезона сериала.

До выхода «Ветров зимы» поклонникам по-прежнему придется строить теории. Но если новые откровения действительно отражают замысел Джорджа Мартина, одна из главных загадок «Игры престолов» уже практически раскрыта: Джон Сноу окажется сыном Рейегара и Лианны, но законным наследником Железного трона он, скорее всего, так и не станет.

Ранее мы писали: Новинка Netflix бьет рекорды — больше 100 000 000 просмотров: этот триллер из 8 серий стал главным открытием 2026 года.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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