Спустя 7 лет после финала «Игры престолов» происхождение Джона Сноу официально подтверждено Мартином: все-таки бастард

Поклонники «Игры престолов» больше 25 лет спорят о происхождении Джона Сноу. После финала сериала HBO в 2019 году многие были уверены, что в книгах Джорджа Мартина герой тоже окажется законным наследником Железного трона. Но новые подробности, появившиеся благодаря пьесе «Безумный король», намекают совсем на другой исход.
И если они действительно отражают замысел писателя, Джон навсегда останется бастардом.
Теория R+L=J снова получила подтверждение
Пьеса «Безумный король», созданная при участии Джорджа Мартина, посвящена знаменитому турниру в Харренхолле — событию, с которого фактически началась трагедия дома Старков и падение династии Таргариенов.
Именно там вновь подтверждается самая известная фанатская теория: Джон Сноу — сын Рейегара Таргариена и Лианны Старк.
Для поклонников книг это особенно важно, ведь до сих пор такое происхождение официально подтверждалось только в сериале HBO.
Но есть одно важное отличие от сериала
Главная неожиданность касается вовсе не родителей Джона.
Согласно новым подробностям, Рейегар и Лианна не были женаты. А значит, ребенок, рожденный от их союза, остается незаконнорожденным.
Это полностью меняет представление о будущем книжного Джона Сноу. Если в сериале его объявили законным сыном Рейегара Таргариена, то в книгах такого, судя по всему, не произойдет.
Более того, в пьесе его не называют Эйегоном Таргариеном, как это было в экранизации HBO.
Почему это важно для финала
Если Джон действительно останется бастардом, его права на Железный трон будут гораздо слабее, чем у Дейенерис.
Получается, в книжной версии истории главной наследницей Таргариенов по-прежнему остается именно она, а происхождение Джона становится важным прежде всего с точки зрения пророчества, а не борьбы за власть.
Это также означает, что финал книг вполне может заметно отличаться от событий восьмого сезона сериала.
До выхода «Ветров зимы» поклонникам по-прежнему придется строить теории. Но если новые откровения действительно отражают замысел Джорджа Мартина, одна из главных загадок «Игры престолов» уже практически раскрыта: Джон Сноу окажется сыном Рейегара и Лианны, но законным наследником Железного трона он, скорее всего, так и не станет.
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