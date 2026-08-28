Ни Рокфора, ни Гаечки: вот как на самом деле должны были звать героев «Чип и Дейла» в русском переводе

Переводчики иногда так увлекаются адаптацией мультфильмов, что меняют не только диалоги, но даже имена персонажей. Задача непростая — сохранить оригинальный смысл, но сделать его понятным для местных зрителей.

Не всегда получается идеально. Например, в русской версии «Чип и Дейл спешат на помощь» имена главных героев могли звучать совсем иначе.

Имена героев «Чип и Дейл спешат на помощь»

К главным персонажа нет никаких вопросов — их в оригинале тоже зовут Чип и Дейл. А вот с остальными героями локализаторы решили использовать собственные варианты имен.

У Гаечки есть даже фамилия, она — Gadget Hackwrench, что можно перевести как «Гаджет Гаечный ключ». У нее кстати был отец Гиго Гаечный ключ, от которого она и унаследовала любовь к механике. Прообразом героини в мультике послужила девушка-изобретатель по имени Джордан из фильма «Настоящий гений».

Имя «Вжик» хоть и созвучно оригиналу, но не совсем точно передакт смысл. «Zipper» означает «молния» или «застежка», а в контексте «Zipper the Fly» это скорее «молниеносная муха».

Этот забавный персонаж общается невнятным жужжанием, но его ценят в команде. Он берется за мелкие поручения, которые другим не по зубам. А в критический момент этот малыш умудряется выдерживать вес всей спасательной бригады.

А Рокфор стал для Гаечки настоящим отцом-наставником. В оригинале его имя отсылает к американскому сыру «Монтерей Джек», но переводчики выбрали более привычный публике вне США французский сорт «Рокфор» — отсюда и ласковое прозвище Рокки.

Имена Чипа и Дейла

Имена знаменитых бурундуков — настоящая лингвистическая головоломка. «Chip» может означать и «щепку», и «монетку», и даже напоминать слово «бурундук» («chipmunk»). «Dale» в прямом переводе — просто «долина».

Но весь смысл в остроумной отсылке — создатели вдохновились фамилией Томаса Чиппендейла, легендарного мебельщика XVIII века. Так что оригинальное название «Чип энд Дейл» — это не просто имена, а изящный каламбур.

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