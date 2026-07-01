Расписание Сверхспособные в Шымкенте на 23 июля 2026 Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 10:15 от 1700 ₸ 12:45 от 1700 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, KK 15:00 от 2800 ₸ 2D, KZ 14:00 от 2800 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, KZ 10:00 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 10:50 от 2400 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, KZ 10:10 от 2400 ₸ 11:40 от 2400 ₸