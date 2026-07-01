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Киноафиша Фильмы Сверхспособные Расписание Сверхспособные (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание Сверхспособные (2026) в Шымкенте на сегодня

Сверхспособные
Сверхспособные приключения 2026 / Казахстан
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Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
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Расписание Сверхспособные в Шымкенте на 23 июля 2026
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
10:15 от 1700 ₸ 12:45 от 1700 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, KK
15:00 от 2800 ₸
2D, KZ
14:00 от 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, KZ
10:00 от 2400 ₸ 12:40 от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
10:50 от 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, KZ
10:10 от 2400 ₸ 11:40 от 2400 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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