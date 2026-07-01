Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Films Sverhsposobnye Showtimes for Sverhsposobnye (2026) in Shymkent today

Showtimes for Sverhsposobnye (2026) in Shymkent today

Sverhsposobnye
Sverhsposobnye Adventure 2026 / Kazakhstan
Watch trailer
Tickets
All about film
Tomorrow 23 Fri 24 Sat 25 Sun 26 Mon 27 Tue 28 Wed 29
Format
Group Screenings

Showtimes for Sverhsposobnye in Shymkent on 23 July 2026
Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, ​prospekt Tauke hana, 330
2D
10:15 from 1700 ₸ 12:45 from 1700 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25
2D, KK
15:00 from 2800 ₸
2D, KZ
14:00 from 2800 ₸
Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202
2D, KZ
10:00 from 2400 ₸ 12:40 from 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13
2D, RU
10:50 from 2400 ₸
Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7
2D, KZ
10:10 from 2400 ₸ 11:40 from 2400 ₸
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more