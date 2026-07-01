Showtimes for Sverhsposobnye in Shymkent on 23 July 2026 Galaxy Cinema Shymkent g. Shymkent, prospekt Tauke hana, 330 2D 10:15 from 1700 ₸ 12:45 from 1700 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park g. Shymkent, TRTs Nauryz Park, pr. Baydibek bi, 25 2D, KK 15:00 from 2800 ₸ 2D, KZ 14:00 from 2800 ₸ Kinopark 5 Hyper House g. Shymkent, TRTs Hyper House, ul. Dulati, 202 2D, KZ 10:00 from 2400 ₸ 12:40 from 2400 ₸ Kinopark 5 Mega Planet g. Shymkent, TRTs Mega Planet, pr. Tauke Hana, 13 2D, RU 10:50 from 2400 ₸ Kinoplexx 9 City Mall g. Shymkent, TRTs Shymkent City Mall, Baydibek bi, 362/7 2D, KZ 10:10 from 2400 ₸ 11:40 from 2400 ₸