Расписание Патруль времени в Шымкенте на 23 июля 2026 Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 19:45 от 2100 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 12:10 от 2400 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 10:50 от 2400 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 12:00 от 2400 ₸ 13:50 от 2400 ₸ 14:50 от 2400 ₸ 15:40 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 10:30 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 16:00 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸