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Киноафиша Фильмы Патруль времени Расписание Патруль времени (2025) в Шымкенте на сегодня

Расписание Патруль времени (2025) в Шымкенте на сегодня

Патруль времени
Патруль времени Группа детей находит портал в прошлое и берется спасти великих ученых от коварного злодея приключения, анимация, семейный 2025 / Канада
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Завтра 23 пт 24 сб 25 вс 26 пн 27 вт 28 ср 29
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Расписание Патруль времени в Шымкенте на 23 июля 2026
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
19:45 от 2100 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
12:10 от 2400 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
10:50 от 2400 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
12:00 от 2400 ₸ 13:50 от 2400 ₸ 14:50 от 2400 ₸ 15:40 от 2800 ₸ 16:40 от 2800 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
10:30 от 2400 ₸ 12:20 от 2400 ₸ 14:10 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 16:00 от 2800 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 17:50 от 2800 ₸ 18:50 от 2800 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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