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Киноафиша Фильмы На краю Оук-стрит Расписание На краю Оук-стрит (2026) в Шымкенте на сегодня

Расписание На краю Оук-стрит (2026) в Шымкенте на сегодня

На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит детектив, триллер 2026 / США
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Сегодня 20 Завтра 21 сб 22 вс 23 пн 24 вт 25 ср 26
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Расписание На краю Оук-стрит в Шымкенте на 20 августа 2026
Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, ​проспект Тауке хана, 330
2D
14:35 от 2100 ₸ 16:45 от 2100 ₸ 18:55 от 2300 ₸ 21:05 от 2300 ₸ 23:15 от 2300 ₸ 00:05 от 2300 ₸ 01:25 от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
18:00 от 3300 ₸ 19:00 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 23:00 от 3300 ₸ 00:00 от 2900 ₸ 01:00 от 2900 ₸
Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
17:10 от 2900 ₸ 18:10 от 2900 ₸ 21:20 от 3300 ₸ 22:20 от 3300 ₸ 23:20 от 3300 ₸ 00:20 от 3300 ₸
Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
17:10 от 2900 ₸ 18:10 от 2900 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 20:20 от 3300 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:30 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸ 00:40 от 3300 ₸
Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7
2D, RU
13:00 от 3600 ₸ 15:10 от 4100 ₸ 16:10 от 4100 ₸ 17:20 от 4100 ₸ 18:20 от 4100 ₸ 19:30 от 4600 ₸ 20:30 от 4600 ₸ 21:40 от 4600 ₸ 22:40 от 4600 ₸ 23:50 от 4600 ₸ 00:50 от 4600 ₸
Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б
2D
13:05 от 3000 ₸ 18:15 от 3000 ₸ 21:55 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
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