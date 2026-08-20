Расписание На краю Оук-стрит в Шымкенте на 20 августа 2026 Galaxy Cinema Shymkent г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330 2D 14:35 от 2100 ₸ 16:45 от 2100 ₸ 18:55 от 2300 ₸ 21:05 от 2300 ₸ 23:15 от 2300 ₸ 00:05 от 2300 ₸ 01:25 от 2300 ₸ Kinopark 4 Nauryz Park г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25 2D, RU 18:00 от 3300 ₸ 19:00 от 3300 ₸ 22:00 от 3300 ₸ 23:00 от 3300 ₸ 00:00 от 2900 ₸ 01:00 от 2900 ₸ Kinopark 5 Hyper House г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202 2D, RU 17:10 от 2900 ₸ 18:10 от 2900 ₸ 21:20 от 3300 ₸ 22:20 от 3300 ₸ 23:20 от 3300 ₸ 00:20 от 3300 ₸ Kinopark 5 Mega Planet г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13 2D, RU 17:10 от 2900 ₸ 18:10 от 2900 ₸ 19:20 от 3300 ₸ 20:20 от 3300 ₸ 21:30 от 3300 ₸ 22:30 от 3300 ₸ 23:40 от 3300 ₸ 00:40 от 3300 ₸ Kinoplexx 9 City Mall г. Шымкент, ТРЦ Shymkent City Mall, Байдибек би, 362/7 2D, RU 13:00 от 3600 ₸ 15:10 от 4100 ₸ 16:10 от 4100 ₸ 17:20 от 4100 ₸ 18:20 от 4100 ₸ 19:30 от 4600 ₸ 20:30 от 4600 ₸ 21:40 от 4600 ₸ 22:40 от 4600 ₸ 23:50 от 4600 ₸ 00:50 от 4600 ₸ Pixel Cinema г. Шымкент, мкр. Нурсат , пр. Н. Назарбаева 177б 2D 13:05 от 3000 ₸ 18:15 от 3000 ₸ 21:55 от 3000 ₸ 23:50 от 3000 ₸