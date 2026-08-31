3 мини-сериала в жанре фэнтези, которые можно смело назвать шедеврами: от культовой сказки до мрачной магии

Фэнтези обычно ассоциируется с длинными историями, огромными вселенными и десятками персонажей. Но есть сериалы, которым для этого совсем не обязательно растягивать сюжет на годы. Они успевают удивить, напугать, рассмешить и оставить после себя то самое чувство, когда хочется немедленно пересмотреть всё сначала.

«Джонатан Стрендж и мистер Норрелл»

Если хочется настоящей британской магии с готическим настроением, этот мини-сериал точно стоит добавить в список. История разворачивается на фоне Наполеоновских войн и рассказывает о двух совершенно разных магах — замкнутом Гилберте Норрелле и его дерзком ученике Джонатане Стрендже.

Всего семь серий, но за это время сериал успевает создать удивительный мир, где магия переплетается с политикой, войной и опасными сказочными существами. Отдельный плюс — великолепная атмосфера и отношения двух главных героев, которым постоянно приходится искать общий язык.

«Десятое королевство»

А вот этот сериал наверняка вызовет приятную ностальгию у тех, кто когда-то смотрел его по телевизору. Нью-йоркская официантка Вирджиния и ее отец Тони совершенно неожиданно оказываются в параллельном мире, где существуют сказочные персонажи.

Им предстоит помочь заколдованному принцу и противостоять Злой королеве. При этом «Десятое королевство» отлично смешивает знакомые сказочные мотивы с современным юмором и атмосферой приключения.

«По ту сторону изгороди»

И первое место я бы отдала именно этому необычному мультсериалу. «По ту сторону изгороди» рассказывает о братьях Греге и Вирте, которые оказываются в загадочном лесу и пытаются найти дорогу домой.

На первый взгляд история кажется почти детской, но за милыми персонажами скрывается довольно мрачная сказка. Здесь есть странные существа, таинственный Зверь, винтажная эстетика и атмосфера старых иллюстраций.

Всего несколько эпизодов, а впечатление остается надолго. Именно поэтому «По ту сторону изгороди» так легко назвать маленьким шедевром — сериал не пытается быть огромным, зато создает совершенно особенное настроение.

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