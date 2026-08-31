Теперь у Лунтика будет не только мама, но и папа? В мультике «Обратная сторона Луны» раскроют ранее неизвестные детали биографии героя

Герой, похоже, забыл про тех, кто его воспитал.

Лунтик давно воспринимается зрителями как добрый и почти семейный персонаж, которого с детства окружали Баба Капа и Дед Шер. Но в новом мультфильме «Лунтик. Обратная сторона Луны», который уже вышел в прокат, перед героем встаёт неожиданная задача: он отправляется на поиски своего отца.

Но кто же тогда герою те самые Капа и Шер? Почему они его воспитывали и что известно о семье героя?

Капа и Шер

В мультсериале Лунтик оказывается в приёмной семье: его воспитанием занимаются Капа и Шер. По возрасту они скорее напоминают бабушку и дедушку, чем родителей, но именно эти персонажи долгие годы оставались для героя самыми близкими существами. Ведь он упал с Луны и остался совсем один.

А в полнометражном мультфильме «Лунтик. Возвращение домой» 2024 года впервые появилась мама Лунтика, о которой раньше зрители практически ничего не знали. После многих лет жизни с Бабой Капой и Дедом Шером герой решил найти своё настоящее место и отправился обратно на Луну.

Таким образом создатели сначала, после 15-летнего ожидания, раскрыли личность матери Лунтика, а теперь пошли еще дальше: в продолжении «Обратная сторона Луны» авторы решили наконец рассказать и об его отце.

Сюжет мультфильма «Лунтик. Обратная сторона Луны»

Жизнь на Луне давно стала для Лунтика привычной. Там его ждёт заботливая мама, а на Земле остались Кузя и другие друзья, к которым он регулярно приходит в гости. Всё меняется, когда Лунтик начинает задумываться об отце и спрашивает, почему тот не живёт вместе с ними.

Мама объясняет, что папа находится на обратной стороне Луны и когда-нибудь должен вернуться. Но ждать Лунтик не хочет. Вместе с Кузей он отправляется на поиски отца, а Вупсень и Пупсень тайком следуют за ними.

Путешествие приводит героев в незнакомую часть лунного мира, где им встречаются необычные обитатели и открываются тайны прошлого. Некоторые из них заставят Лунтика иначе взглянуть на собственное происхождение.

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