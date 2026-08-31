Первая серия начнется с кладбища: прочитала спойлеры к 5 сезону «Клюквенного щербета» — и расстроилась

Похоже, уход Ниляй из «Клюквенного щербета» окажется гораздо драматичнее, чем предполагали зрители. Многие думали, что героиня просто уедет вместе с мамой и сыном из дома Уналов и попробует начать новую жизнь. Но у сценаристов оказался совсем другой план.

Что покажут в начале сезона

Пятый сезон стартует спустя шесть месяцев после событий финала предыдущей части. И первой сценой, судя по появившейся информации, станет кладбище.

Апо и Ульви окажутся возле могил своих детей. Но самое неприятное ждёт дальше: на кладбище будет показано и надгробие Ниляй.

Получается, сценаристы решили завершить историю героини не отъездом и попыткой всё начать сначала, а смертью. При этом пока неизвестно, что именно произошло с вдовой Мустафы за эти шесть месяцев.

А маленький Апо?

Особенно тяжело от этой новости становится из-за сына Ниляй. Получается, за время временного скачка он мог потерять сразу обоих родителей.

Скорее всего, именно в первой серии зрителям коротко расскажут, какие события произошли за прошедшие полгода и при каких обстоятельствах Ниляй ушла из жизни.

Похоже, создатели решили начать новый сезон максимально жёстко. Вместо привычных семейных конфликтов зрителей сразу погрузят в последствия трагедии, которая способна сильно изменить отношения остальных героев.

Кто появится на новом постере?

Известно и ещё несколько деталей о пятом сезоне. 3 сентября должен быть снят новый постер сериала, причем на нем появятся сразу девять персонажей.

В числе героев — Апо, Кывылджим, Омер, Салкым, Асиль, Асуде, Башак, Фатих и персонаж Мурата Айгена.

А вот Ниляй, судя по всему, в этом списке уже не будет.

Честно говоря, такого поворота я совсем не ожидала. После столько лет наблюдения за героями особенно непривычно начинать новый сезон с известия о смерти одного из них. Теперь главный вопрос — что именно произошло с Ниляй и как её гибель повлияет на остальных Уналов.

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