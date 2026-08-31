Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Первая серия начнется с кладбища: прочитала спойлеры к 5 сезону «Клюквенного щербета» — и расстроилась

Первая серия начнется с кладбища: прочитала спойлеры к 5 сезону «Клюквенного щербета» — и расстроилась

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Пятый сезон стартует с временного скачка на полгода.

Похоже, уход Ниляй из «Клюквенного щербета» окажется гораздо драматичнее, чем предполагали зрители. Многие думали, что героиня просто уедет вместе с мамой и сыном из дома Уналов и попробует начать новую жизнь. Но у сценаристов оказался совсем другой план.

Что покажут в начале сезона

Пятый сезон стартует спустя шесть месяцев после событий финала предыдущей части. И первой сценой, судя по появившейся информации, станет кладбище.

Апо и Ульви окажутся возле могил своих детей. Но самое неприятное ждёт дальше: на кладбище будет показано и надгробие Ниляй.

Получается, сценаристы решили завершить историю героини не отъездом и попыткой всё начать сначала, а смертью. При этом пока неизвестно, что именно произошло с вдовой Мустафы за эти шесть месяцев.

А маленький Апо?

Особенно тяжело от этой новости становится из-за сына Ниляй. Получается, за время временного скачка он мог потерять сразу обоих родителей.

Скорее всего, именно в первой серии зрителям коротко расскажут, какие события произошли за прошедшие полгода и при каких обстоятельствах Ниляй ушла из жизни.

Похоже, создатели решили начать новый сезон максимально жёстко. Вместо привычных семейных конфликтов зрителей сразу погрузят в последствия трагедии, которая способна сильно изменить отношения остальных героев.

Кто появится на новом постере?

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Известно и ещё несколько деталей о пятом сезоне. 3 сентября должен быть снят новый постер сериала, причем на нем появятся сразу девять персонажей.

В числе героев — Апо, Кывылджим, Омер, Салкым, Асиль, Асуде, Башак, Фатих и персонаж Мурата Айгена.

А вот Ниляй, судя по всему, в этом списке уже не будет.

Честно говоря, такого поворота я совсем не ожидала. После столько лет наблюдения за героями особенно непривычно начинать новый сезон с известия о смерти одного из них. Теперь главный вопрос — что именно произошло с Ниляй и как её гибель повлияет на остальных Уналов.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Фатих из «Клюквенного щербета» — в новом сериале: звучит как заявка на главный хит этой осени Фатих из «Клюквенного щербета» — в новом сериале: звучит как заявка на главный хит этой осени Читать дальше 2 сентября 2026
В реальном гареме так с наложницами никогда бы не поступили: в «Великолепном веке» про эти 3 правила промолчали В реальном гареме так с наложницами никогда бы не поступили: в «Великолепном веке» про эти 3 правила промолчали Читать дальше 1 сентября 2026
Те редкие случаи, когда турки не наснимали 100 серий: 5 коротких и крутых сериалов на пару вечеров Те редкие случаи, когда турки не наснимали 100 серий: 5 коротких и крутых сериалов на пару вечеров Читать дальше 31 августа 2026
Эргенч ушёл с миллионами долларов, Узерли — с обидой: подсчитали, кто и сколько получил за 139 серий «Великолепного века» Эргенч ушёл с миллионами долларов, Узерли — с обидой: подсчитали, кто и сколько получил за 139 серий «Великолепного века» Читать дальше 30 августа 2026
Полюбили «Кровавые цветы»? Вот еще 7 сериалов с теми же актерами, но с другим накалом страстей Полюбили «Кровавые цветы»? Вот еще 7 сериалов с теми же актерами, но с другим накалом страстей Читать дальше 29 августа 2026
8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день 8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день Читать дальше 3 сентября 2026
Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену Читать дальше 3 сентября 2026
Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании Читать дальше 3 сентября 2026
2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов» 2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов» Читать дальше 2 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше