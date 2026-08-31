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Киноафиша Статьи СТС решил не останавливать свой хит про 50-летнего маникюрщика: раскрыт сюжет 2 сезона сериала «Мистер Ноготь» с Робаком

СТС решил не останавливать свой хит про 50-летнего маникюрщика: раскрыт сюжет 2 сезона сериала «Мистер Ноготь» с Робаком

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

Интриг станет только больше.

Сериал «Мистер Ноготь» сумел удивить не только своей необычной завязкой, но и реакцией зрителей. История 50-летнего маникюрщика выглядела как лёгкий ситком на довольно непривычную тему. Однако именно такой подход оказался зрителям по душе.

Первый сезон собрал свою аудиторию, поэтому создатели решили продолжить историю. Теперь начались съёмки второго сезона «Мистера Ногтя».

Сюжет

Во втором сезоне привычная жизнь героев снова окажется под вопросом. Антоха и Ксю столкнутся с испытаниями, которые проверят их отношения. Виолетта примерит на себя должность генерального директора, а Семага решит изменить своё положение в семье.

Бывшему маникюрщику захочется доказать, что именно он способен обеспечивать близких, и ради этого он пойдёт на довольно рискованный шаг.

Кадр из сериала «Мистер Ноготь»

Детали

Производство второго сезона займёт несколько месяцев, после чего новые серии покажут на СТС и онлайн-платформах.

Авторы намерены оставить то, за что зрителям полюбилась первая часть: лёгкий ситкомный юмор, семейные ситуации и более эмоциональные эпизоды. При этом история получит новые конфликты, неожиданные изменения в судьбах героев и отдельный сюрприз в финале.

Когда именно состоится премьера второго сезона, пока не сообщается.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Мистер Ноготь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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