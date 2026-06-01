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Супергёрл
Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Шымкенте
Расписание сеансов Супергёрл, 2026 в Шымкенте
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Как купить билеты на сеанс фильма «Супергёрл»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
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Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Galaxy Cinema Shymkent
г. Шымкент, проспект Тауке хана, 330
2D
10:10
от 1900 ₸
12:25
от 1900 ₸
14:40
от 2100 ₸
16:55
от 2100 ₸
19:10
от 2300 ₸
21:25
от 2300 ₸
23:40
от 2300 ₸
Kinopark 4 Nauryz Park
г. Шымкент, ТРЦ Nauryz Park, пр. Байдибек би, 25
2D, RU
14:00
от 2800 ₸
15:00
от 2800 ₸
19:30
от 3200 ₸
20:30
от 3200 ₸
21:40
от 3200 ₸
22:40
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
00:40
от 3200 ₸
Kinopark 5 Hyper House
г. Шымкент, ТРЦ Hyper House, ул. Дулати, 202
2D, RU
12:40
от 2400 ₸
17:10
от 2800 ₸
18:10
от 2800 ₸
19:20
от 3200 ₸
20:20
от 3200 ₸
21:30
от 3200 ₸
22:30
от 3200 ₸
23:40
от 3200 ₸
00:40
от 3200 ₸
Kinopark 5 Mega Planet
г. Шымкент, ТРЦ Mega Planet, пр. Тауке Хана, 13
2D, RU
13:00
от 2400 ₸
15:20
от 2800 ₸
16:20
от 2800 ₸
17:40
от 2800 ₸
18:40
от 2800 ₸
20:10
от 3200 ₸
21:10
от 3200 ₸
В прокате
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Онлайн
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