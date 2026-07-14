25 000 000 долларов на ветер: почему «Ватерлоо» Бондарчука провалился в прокате — а ведь он считался самым дорогим фильмом 1970 года

В СССР не жаловали масштаб. Но когда режиссёром становился Бондарчук — всё менялось. После «Войны и мира» он мог позволить себе буквально всё. В том числе — сносить холмы, строить дороги, пересаживать деревья и затевать батальные сцены с тысячами солдат.

На экране — эпическое «Ватерлоо». А в кассе — тишина. Один из самых дорогих фильмов своего времени провалился с грохотом, от которого звенит до сих пор. Как же так?

На «Ватерлоо» в 1970 году потратили 25 миллионов долларов. Для сравнения: это как если бы сегодня сняли блокбастер на сотню миллионов и не вернули ни цента. Съёмки велись в Италии и под Ужгородом. Местность переделывали под каждый план: холмы — срывали, поля — засеивали, ирригацию — прокладывали. Декорации? Полнейший реализм: четыре бутафорских здания, тысячи статистов (их давало Министерство обороны), и всё — ради одного сражения.

Но фильм собрал чуть больше 3 миллионов. А чистая прокатная прибыль — вообще 1,4. Почему? Потому что всё получилось слишком «правильно». Бондарчук сосредоточился на исторической реконструкции и психологическом противостоянии Наполеона с Веллингтоном. Но вот эмоции остальных персонажей исчезли, массовка осталась просто фоном, а живого дыхания в кадре — не чувствовалось.

И всё же, как это часто бывает, время всё расставило. Сейчас «Ватерлоо» считают одной из самых крепких исторических реконструкций, а оценки на IMDb и Кинопоиске — выше 7. Возможно, тогда фильм опередил зрителя. А может, просто оказался слишком дорогим, чтобы стать любимым сразу.

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