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Киноафиша Павлодара Кинотеатры G Cinema Park Расписание сеансов кинотеатра «G Cinema Park»

Расписание сеансов кинотеатра «G Cinema Park»

Сегодня 3
Формат сеанса
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Расписание G Cinema Park в Павлодаре на 3 сентября 2026
14 күн
14 күн комедия 2026, Казахстан
2D, KZ
13:30 от 2500 ₸ 18:25 от 2500 ₸
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
2D, RU
23:35 от 2500 ₸
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D, RU
15:05 от 2500 ₸
Во власти страха
Во власти страха боевик, триллер 2026, США / Испания
2D, RU
18:40 от 2000 ₸
Вышка 2
Вышка 2 приключения, драма 2026, США
2D, RU
14:10 от 2000 ₸ 17:45 от 2500 ₸ 20:00 от 2500 ₸ 21:25 от 2000 ₸ 23:55 от 2000 ₸
Мятеж
Мятеж боевик, триллер, криминал 2026, США
2D, RU
15:20 от 2000 ₸
На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит детектив, триллер 2026, США
2D, RU
13:35 от 2000 ₸
Одиссея
Одиссея приключения, фэнтези, боевик 2026, США
2D, RU
23:25 от 2000 ₸
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок семейный, фэнтези 2026, Россия
2D, RU
12:15 от 2000 ₸
Почтальон победы
Почтальон победы драма, военный, исторический 2026, Россия / Казахстан / Беларусь
2D, KZ
11:55 от 2000 ₸
2D, RU
17:00 от 2000 ₸ 22:15 от 2000 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Почтальон победы
Почтальон победы
2026, Россия / Казахстан / Беларусь, драма, военный, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит
2026, США, детектив, триллер
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
2001, Великобритания / США, приключения, семейный, сказка
Тайная жизнь вещей
Тайная жизнь вещей
2026, Канада / Новая Зеландия, анимация, драма, фэнтези
Том и Джерри: Запретный компас
Том и Джерри: Запретный компас
2025, Китай, приключения, анимация, комедия
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