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Где на самом деле живут Маша и Медведь: зрители нашли три подсказки на карте России

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Внимательные фанаты заметили детали, по которым попытались определить его настоящее местоположение.

Казалось бы, у Маши и Медведя есть всё необходимое для счастья: уютный дом, лес вокруг и никаких соседей, которые могут пожаловаться на очередную проделку маленькой непоседы. Но вопрос о том, где именно находится этот лес, неожиданно превратился в настоящую фанатскую головоломку.

Причём версий оказалось сразу несколько.

Может быть, это Сочи?

В серии «Звезда с неба» герои возвращаются домой на снегоходе и оказываются среди пейзажей с морем и пальмами. На первый взгляд можно решить, что перед нами Сочи.

Вот только дальше мультфильм снова показывает сугробы, хвойные леса и настоящую снежную зиму.

Так что с югом России возникает проблема: климат слишком уж меняется от серии к серии.

Самая убедительная версия — Тюмень

Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Больше всего внимания зрителей привлекла деталь из серии «Подкидыш». На письме появляется почтовый индекс, который, если проверить его, связан с селом Чикча в Тюменской области.

И вот тут многое начинает сходиться. Тайга, железная дорога, снег и общий пейзаж отлично подходят под атмосферу мультфильма.

Есть и ещё одна интересная деталь: в одной из серий упоминается маршрут Москва — Пекин, который действительно проходит неподалёку от Тюменской области.

Получается уже не просто догадка по пейзажу, а несколько совпадений одновременно.

Но причём здесь Коми?

Есть и третья версия. В серии «Из Англии с любовью» зрители заметили на карте Ухту в Республике Коми.

Северный город, леса и морозный климат тоже прекрасно подходят под внешний вид окружающего мира Маши и Медведя.

Но здесь есть нюанс: других подобных подсказок, которые связывали бы героев именно с Коми, гораздо меньше.

Поэтому часть поклонников считает Ухту просто пасхалкой.

Так где же живут Маша и Медведь?

Похоже, единого ответа у мультфильма «Маша и Медведь» действительно нет. По одной версии, герои живут где-то в Тюменской области, по другой — ближе к северу.

А возможно, создатели специально сделали этот мир собирательным. В нём одновременно нашлось место и южным пейзажам, и бескрайней тайге, и снегу, и железной дороге.

Так что дом Маши, скорее всего, стоит не в конкретной точке на карте, а в том самом сказочном уголке России, который каждый зритель представляет по-своему. И, честно говоря, мне такая версия даже нравится больше.

Ранее мы писали: Попросила ИИ нарисовать Нюшу и Кроша, если бы они были людьми: такой мультик я бы сама с радостью смотрела.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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