Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Павлодара Кинотеатры G Cinema Park

G Cinema Park

Павлодар
Адрес
G Cinema Park, центр города, Павлодар, Павлодарская область, 140000, Казахстан
Показать на карте
Билеты от 2000 ₸
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

G Cinema Park — кинотеатр в городе Павлодар, Казахстан. Кинотеатр расположен в городской застройке Павлодара; координаты точки размещения указаны как 52.293333, 76.973424. По публично доступным данным G Cinema Park является коммерческим городским кинотеатром, ориентированным на массовый показ фильмов. Точные сведения о количестве залов, форматах (IMAX, Dolby Atmos и т.п.) и истории заведения в открытых источниках не указаны. Как правило, подобные городские кинотеатры предлагают кассу, буфет и современные цифровые проекторы; для уточнения деталей работы и программ рекомендуется обратиться напрямую в кинотеатр.
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 2000 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре G Cinema Park
14 күн
14 күн
Сегодня 2 сеанса
13:30 от 2500 ₸ 18:25 от 2500 ₸ ...
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
Сегодня 1 сеанс
23:35 от 2500 ₸ ...
Бегущая
Бегущая
Сегодня 1 сеанс
15:05 от 2500 ₸ ...
Во власти страха
Во власти страха
Сегодня 1 сеанс
18:40 от 2000 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре G Cinema Park

Сегодня 3
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
14 күн
14 күн комедия 2026, Казахстан
2D, KZ
13:30 от 2500 ₸ 18:25 от 2500 ₸
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь ужасы, детектив, триллер 2026, Великобритания
2D, RU
23:35 от 2500 ₸
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D, RU
15:05 от 2500 ₸
Полное расписание и билеты
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Астрал 6: Они уже здесь
Астрал 6: Они уже здесь
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Почтальон победы
Почтальон победы
2026, Россия / Казахстан / Беларусь, драма, военный, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
На краю Оук-стрит
На краю Оук-стрит
2026, США, детектив, триллер
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень
2001, Великобритания / США, приключения, семейный, сказка
Тайная жизнь вещей
Тайная жизнь вещей
2026, Канада / Новая Зеландия, анимация, драма, фэнтези
Том и Джерри: Запретный компас
Том и Джерри: Запретный компас
2025, Китай, приключения, анимация, комедия
Даже в «Доме дракона» это не объяснили: почему у Таргариенов всегда только белые волосы
Что включить на Netflix прямо сейчас: 5 свежих новинок на любой вкус — от ситкома и мелодрамы до мощного триллера по Харлану Кобену
Забудете о «Ричере», как только включите этот боевик от Amazon: 7 серий посмотрела на одном дыхании
Зрители тоже не могли смотреть на это: съемки этой сцены в «Возвращении короля» стали пыткой для Питера Джексона
Его ругали за безвкусицу, но зрители шли толпами: как последний фильм Гайдая стал главным парадоксом начала 90-х
Идея была по-настоящему «бредовой»: сюжет «Терминатора» Кэмерон увидел в кошмаре
Эту новинку от Netflix не зря сравнивают с культовым «Молчанием ягнят»: триллер уже возглавил мировой топ
8 самых свежих новинок российских сериалов 2026 года: 5 уже идут, а у остальных — премьера со дня на день
Нестор Петрович — в платье, а Тимохин — Онегин: зрителям зря не показали целую серию «Большой перемены»
2 500 000 долларов за 10 дней проката: иностранцы считают, что этот российский фильм про космос круче «Гравитации» и «Интерстеллара» — и речь не про «Вызов»
В 2012 году этот фильм Бекмамбетова провалился в прокате и получил 34% на Rotten Tomatoes: а спустя 13 лет стал хитом
Зря фанаты «Гарри Поттера» боготворят этого персонажа: давно пора признать, что он — настоящий подлец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше