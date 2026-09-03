G Cinema Park — кинотеатр в городе Павлодар, Казахстан. Кинотеатр расположен в городской застройке Павлодара; координаты точки размещения указаны как 52.293333, 76.973424. По публично доступным данным G Cinema Park является коммерческим городским кинотеатром, ориентированным на массовый показ фильмов. Точные сведения о количестве залов, форматах (IMAX, Dolby Atmos и т.п.) и истории заведения в открытых источниках не указаны. Как правило, подобные городские кинотеатры предлагают кассу, буфет и современные цифровые проекторы; для уточнения деталей работы и программ рекомендуется обратиться напрямую в кинотеатр.