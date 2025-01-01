Меню
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Камзина, 67/2
1.4 км
им. Шакена Айманова 3D
ул. Сураганова, 19/1
1.4 км
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Каирбаева, 70
1.7 км
CINEMA STAR
ул. Ак. Сатпаева, 83
2 км
Aksu Cinema
ул. Астана, 37
27.5 км
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
129 км
Люмьер
ул. Ауэзова, 49 Б\1
129 км
Строитель
ул. 40 лет Октября, 1д
130 км
Кинозал
Алтайский край, село Кулунда, ул. Первомайская, 40
138 км
МБУК Кулундинский межпоселенческий Дом культуры
Кулунда, ул. Советская, 28
138 км
Премьера
г. Славгород, ул. Карла Маркса, 167
139 км
Кинозал "ПРЕМЬЕРА" Центр Кино
Ключи, ул. Центральная, д. 22
150 км
