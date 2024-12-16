Меню
Киноафиша Экибастуза Кинотеатры Maxi Cinema

Maxi Cinema

Экибастуз
Адрес
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
Билеты от 1500 ₸
мало голосов
0 голосов
Билеты от 1500 ₸
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Maxi Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 3 сеанса
10:20 от 1500 ₸ 12:20 от 1500 ₸ 15:45 от 1800 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 4 сеанса
11:35 от 1500 ₸ 15:10 от 1800 ₸ 17:50 от 2000 ₸ 20:30 от 2000 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 1500 ₸ 14:50 от 1800 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
13:40 от 1800 ₸ 21:25 от 2000 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Сергей Линк 16 декабря 2024, 07:52
Публикуйте афишу с разбивкой по дате и времени
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Maxi Cinema

Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:20 от 1500 ₸ 12:20 от 1500 ₸ 15:45 от 1800 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
11:35 от 1500 ₸ 15:10 от 1800 ₸ 17:50 от 2000 ₸ 20:30 от 2000 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
10:00 от 1500 ₸ 14:50 от 1800 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Нескромные
2025, США, комедия
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
