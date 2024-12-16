Меню
Киноафиша
Экибастуз, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Экибастуза
Кинотеатры
Maxi Cinema
Maxi Cinema
Экибастуз
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
Показать на карте
Билеты от 1500 ₸
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 1500 ₸
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Maxi Cinema
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 3 сеанса
10:20
от 1500 ₸
12:20
от 1500 ₸
15:45
от 1800 ₸
...
Агент & Irbis
Сегодня 4 сеанса
11:35
от 1500 ₸
15:10
от 1800 ₸
17:50
от 2000 ₸
20:30
от 2000 ₸
...
Альтер
Сегодня 2 сеанса
10:00
от 1500 ₸
14:50
от 1800 ₸
...
Аменгер
Сегодня 2 сеанса
13:40
от 1800 ₸
21:25
от 2000 ₸
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 1500 ₸
Завтра
от 1500 ₸
Отзывы о кинотеатре
Сергей Линк
16 декабря 2024, 07:52
Публикуйте афишу с разбивкой по дате и времени
Отзывы
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Maxi Cinema
Сегодня
30
Завтра
1
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
10:20
от 1500 ₸
12:20
от 1500 ₸
15:45
от 1800 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
11:35
от 1500 ₸
15:10
от 1800 ₸
17:50
от 2000 ₸
20:30
от 2000 ₸
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D, RU
10:00
от 1500 ₸
14:50
от 1800 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Нескромные
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667