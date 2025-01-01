Меню
Люмьер
ул. Ауэзова, 49 Б\1
350 метров
Maxi Cinema
ул. М. Ауэзова 47Б, ТРЦ "Maxi Mall"
450 метров
Aksu Cinema
ул. Астана, 37
116 км
CINEMA STAR
ул. Ак. Сатпаева, 83
127 км
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Каирбаева, 70
128 км
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Камзина, 67/2
130 км
им. Шакена Айманова 3D
ул. Сураганова, 19/1
130 км
Step Cinema
6 мкр, ТЦ Сибирь, здание 2, помещение №21
245 км
Комсомолец 3D
просп. Республики, 45
248 км
Межпоселенческий центр методико-аналитической деятельности
Омская область, п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, 57
248 км
Премьера 3D
просп. Металлургов, 22А, ТД «Элем»
249 км
Sary Arka cinema (Майкудук)
г. Караганды, 15 мкрн, 27А (район магазина Горняк)
253 км
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
