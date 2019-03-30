Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Павлодара Кинотеатры им. Шакена Айманова 3D

им. Шакена Айманова 3D

Павлодар
Адрес
г. Павлодар, ул. Сураганова, 19/1
Показать на карте
Телефон

+7 (7182) 39-39-99 / автоответчик

Позвонить
В избранное Уже в избранном

О кинотеатре

Кинотеатр им. Шакена Айманова 3D в Павлодаре находится на улице Дерибаса, 19/1. Открытие его состоялось в мае 2006 года. Гостей встречают три комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.

Расположен в ТЦ
Кафе
Диваны
мало голосов Оцените
7 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Ерболат Шестаев 30 марта 2019, 06:32
Конченный кинотеатр, приехали на детский сеанс в 09'20 часов. (Мультик начинается в 10'00). Хотели заранее места занять, посидеть в фойе, поесть… Читать дальше…
♛ ₡†ลнนсגล฿ ♛ Ꭿגειรсεε฿ ♛ 21 февраля 2025, 21:16
А при чём туту уволить персонал ?! Даун ? Им как сказали - так они и делают. Или ты способен только на обычных людей гавкать ?!
Отзывы Написать отзыв
7 голосов
Оцените
Фотографии Все фотографии
Все фотографии
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Синий кит
Синий кит
2025, Казахстан, драма, триллер
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше