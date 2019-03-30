Кинотеатр им. Шакена Айманова 3D в Павлодаре находится на улице Дерибаса, 19/1. Открытие его состоялось в мае 2006 года. Гостей встречают три комфортабельных и уютных кинозала, оснащенных передовым оборудованием: новейшими проекторами, многоканальной системой звука, экранами с серебряным покрытием.

Все это делает просмотр фильма приятным и максимально запоминающимся, картинка становится четкой и яркой, звук - глубоким и насыщенным. В фойе кинотеатра можно скоротать время до начала сеанса, приобрести напитки и попкорн.