Кинотеатр им. Шакена Айманова 3D (Павлодар) на карте

Кинотеатр им. Шакена Айманова 3D (Павлодар) на карте
1.9 км
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D ул. Каирбаева, 70
5
2.2 км
Festival Cinema Dolby Atmos 3D ул. Камзина, 67/2
5
2.8 км
CINEMA STAR ул. Ак. Сатпаева, 83
5
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Тот самый
2025, США, ужасы, спорт
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Синий кит
Синий кит
2025, Казахстан, драма, триллер
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
