Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Финал удивит 100%: 5 азиатских детективов, которые не разочаруют фанатов «Трассы»

Финал удивит 100%: 5 азиатских детективов, которые не разочаруют фанатов «Трассы»

5 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Воспоминания убийцы», «Тень убийства», «Зверь»

Невозможно догадаться, к чему все идет.

Азиатские детективы — это отдельный вид искусства. Здесь преступление — не просто загадка, а хитроумная головоломка, в которой важна каждая деталь. Герои не бросаются в погони с верёвкой и фонариком, они исследуют мотивы, заглядывают в души, вытаскивают наружу тайны, о которых страшно даже думать.

Японские авторы подкупают изяществом построения сюжета, китайские — сложностью морального выбора, корейские — напряжением, от которого перехватывает дыхание.

Эти истории играют с разумом, как с музыкальным инструментом, заставляя прислушиваться к каждой ноте. В этой подборке пять азиатских триллеров, которые проверят вашу наблюдательность, логику и внимание к мелочам.

Попробуйте угадать развязку раньше героев — рискну предположить, что это будет непросто.

Воспоминания о завтрашнем дне / Naeilui gioek (2021)
Тень убийства / Amsusarin (2018)
Зверь / Biseuteu (2019)
Воспоминания убийцы / Sarinjaui gieokbeop (2017)
Решение уйти / Hyeeojil gyeolsim (2022)

Азиатские детективы — это не про то, кто убил, а про то, зачем и какой ценой. Они проверяют терпение, логику и внимательность, словно шепчут: смотри глубже, слушай внимательнее. И финал здесь почти никогда не совпадает с ожиданиями.

Фото: Кадр из фильма «Воспоминания убийцы», «Тень убийства», «Зверь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зрители выбрали 5 лучших серий «Шерлока»: когда мозг на пределе, а сердце бьется, будто в последний раз Зрители выбрали 5 лучших серий «Шерлока»: когда мозг на пределе, а сердце бьется, будто в последний раз Читать дальше 4 июня 2026
Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове Не хотите зря тратить два часа на кино? Эти 5 фильмов стоят каждой минуты и еще долго будут жить у вас в голове Читать дальше 4 июня 2026
Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино Читать дальше 3 июня 2026
«Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях  «Не оторваться до финальной части»: фанаты трукрайма будут в восторге от этого мини-сериала — основано на реальных событиях Читать дальше 5 июня 2026
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Читать дальше 5 июня 2026
5 психологических триллеров 2025 года, которые вызывают тревогу через 10 минут — и не отпускают даже после финала 5 психологических триллеров 2025 года, которые вызывают тревогу через 10 минут — и не отпускают даже после финала Читать дальше 3 июня 2026
Убийцу не заметите под самым носом: если ищете, что посмотреть, то обратите внимание на этот сериал Убийцу не заметите под самым носом: если ищете, что посмотреть, то обратите внимание на этот сериал Читать дальше 1 июня 2026
Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта Читать дальше 6 июня 2026
Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует Эти 2 непредсказуемых фильма сделают вечер крайне напряженным: интрига на высоте, а развязка шокирует Читать дальше 5 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше