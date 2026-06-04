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Сулейман не такой уж и Великолепный: почему Ахмед из «Империи Кесем» гораздо лучше

4 июня 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадры из сериалов «Великолепный век. Империя Кесем», «Великолепный век»

Он был куда человечнее к окружающим.

Современные турецкие сериалы познакомили весь мир с двумя легендарными османскими султанами. Благодаря культовым проектам «Великолепный век» и «Империя Кесем» миллионы зрителей узнали о Сулеймане Великолепном и Ахмеде I.

Хотя историки называют Сулеймана самым могущественным правителем империи, среди фанатов разгорелись споры. Многие считают, что Ахмед получился более харизматичным и человечным, чем его знаменитый предшественник в исполнении Халита Эргенча.

Султан Сулейман

Султан Сулейман вошел в историю как «Великолепный» не просто так. Придя к власти, он провел революционные реформы — пересмотрел налоговую систему, изменил земельные законы и значительно расширил границы империи. Его имени боялись соседние государства, а подданные видели в нем мудрого правителя.

Интересный факт: в «Великолепном веке» показано, как мать Сулеймана заказала гороскоп для сына. Астрологи предрекли, что цифра 10 станет для него судьбоносной — он действительно стал десятым султаном Османской империи и первые десятилетия правления подтверждали это предсказание.

Но с возрастом Сулейман изменился до неузнаваемости. Из прогрессивного реформатора он превратился в подозрительного тирана, повторяющего путь своего отца.

Власть стала для него навязчивой идеей — он видел заговоры даже в собственных детях и внуках. Последние годы жизни султан провел в атмосфере постоянных казней родственников, полностью утратив ту мудрость и справедливость, которые когда-то сделали его великим.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Султан Ахмед

Султан Ахмед, главный герой проекта «Великолепный век. Империя Кесем», оказался необычным правителем. Взойдя на престол в 14 лет (и став 14-м по счету падишахом), он с юных лет боролся с несправедливостью, которую видел вокруг. В отличие от многих предшественников, Ахмед сохранил человечность даже у власти.

Он первым отказался от жестокого закона Фатиха, оставив в живых своих братьев. Для него дети были не угрозой, а радостью — совсем иначе, чем для Сулеймана. Кесем стала ему не просто женой, но и верной соратницей.

Ахмед редко прибегал к насилию, только в крайних случаях. Если бы его правление продлилось дольше, возможно, он превзошел бы достижения «Великолепного» султана. История сохранила образ молодого правителя, сумевшего не растерять доброту и справедливость среди дворцовых интриг.

Кадр из сериала «Великолепный век. Империя Кесем»
Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век. Империя Кесем», «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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