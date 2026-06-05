Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В СССР Мымрой и другими восхищались: современная молодежь считает этих героинь токсиками и «рэд флагами»

В СССР Мымрой и другими восхищались: современная молодежь считает этих героинь токсиками и «рэд флагами»

5 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман»

Молодежь на них точно не равняется.

Советское кино подарило нам много ярких и сильных женских образов. Но если присмотреться, не все они выглядят идеальными сегодня. Некоторые героини с современной точки зрения кажутся скорее тревожным примером, чем образцом для подражания, неким «рэд флагом».

Вот три персонажа, на которых вряд ли стоит равняться в наше время.

Людмила Прокофьевна

Людмила Прокофьевна из «Служебного романа» раньше многим казалась образцом сильной деловой женщины. Но сегодня её стиль жизни вызывает скорее вопросы, чем восхищение.

В современном мире, где всё больше ценят баланс между работой и личной жизнью, она выглядит человеком, полностью поглощённым карьерой. Такой подход сегодня многие назвали бы токсичным.

Её история — хорошее напоминание, что жизнь не должна состоять только из отчетов и планерок. Вовремя отдыхать и заботиться о себе — это полезно не только для настроения, но и для внешнего вида.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Ляля

Современный взгляд на Лялю из «Подкидыша» сильно изменился. Раньше её резкость казалась проявлением характера, но сегодня её знаменитая фраза «Муля, не нервируй меня» воспринимается иначе.

Сейчас в отношениях всё чаще ценят уважение и равноправие, а не постоянные одёргивания. Проявлять твёрдость лучше в рабочих вопросах, а с близкими важнее находить компромиссы и мягкость. Так что Ляле, пожалуй, стоило бы быть чуть терпимее к окружающим, особенно к мужу.

Кадр из фильма «Подкидыш»

Кира Анатольевна

Кира Шемаханская из «Чародеев» могла бы быть примером стойкости. Однако её главная проблема — в отношении к самой себе. Она постоянно сомневается в своей привлекательности и ценности, и это разрушает её отношения.

Вместо того чтобы работать над уверенностью, она пытается удержать мужчину с помощью магии. Но такие попытки, как мы помним, приводят лишь к новым сложностям. Её история — хороший повод напомнить: важно ценить себя такой, какая есть.

Кадр из фильма «Чародеи»
Фото: Кадры из фильмов «Служебный роман» (1977), «Подкидыш» (1939), «Чародеи» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Секретарша так себе, еще и сплетница: почему Калугина не уволила Верочку в «Служебном романе» Секретарша так себе, еще и сплетница: почему Калугина не уволила Верочку в «Служебном романе» Читать дальше 4 июня 2026
Целый набор медалей и орденов: что Трошкин из «Джентльменов удачи» скрывал о себе Целый набор медалей и орденов: что Трошкин из «Джентльменов удачи» скрывал о себе Читать дальше 5 июня 2026
«Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков «Вжимался в кресло»: в Сети выбрали три фильма СССР, которые пугали в детстве до чертиков Читать дальше 2 июня 2026
Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко Эти 3 советские сказки сейчас называют «кринжем»: молодежи даже смотреть на такое неловко Читать дальше 2 июня 2026
«Спину чесать, гитара играть, нос ковырять»: смешная сцена из «Служебного романа» с ногтями Новосельцева, которую теперь невозможно развидеть «Спину чесать, гитара играть, нос ковырять»: смешная сцена из «Служебного романа» с ногтями Новосельцева, которую теперь невозможно развидеть Читать дальше 1 июня 2026
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова «Ты туда не ходи, ты сюда ходи»: был одинок, ставил ставки, спал на газетах и жил без кровати - трагичная судьба Раднэра Муратова Читать дальше 1 июня 2026
Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта Хотели услышать Высоцкого, а получили Вертинского: тайна культовой сцены «Места встречи изменить нельзя» раскрыта Читать дальше 6 июня 2026
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Читать дальше 5 июня 2026
Да кто же такие Катаняны? 4 фильма Рязанова, где фамилия-дразнилка стала его фирменной пасхалкой (еще задолго до Marvel) Да кто же такие Катаняны? 4 фильма Рязанова, где фамилия-дразнилка стала его фирменной пасхалкой (еще задолго до Marvel) Читать дальше 5 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше