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Киноафиша Статьи Секретарша так себе, еще и сплетница: почему Калугина не уволила Верочку в «Служебном романе»

Секретарша так себе, еще и сплетница: почему Калугина не уволила Верочку в «Служебном романе»

4 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Служебный роман»

В действиях героини нашли тонкий расчет.

В «Служебном романе» все крутится вокруг Новосельцева и Калугиной. Но и второстепенные герои там прописаны так ярко, что запоминаются наравне с главными. Взять хотя бы Верочку, секретаршу из статистического учреждения.

Легкая, смешливая, немножко ветреная, но при этом невероятно обаятельная героиня быстро полюбилась публике. Однако некоторые зрители все же удивились, зачем Калугина держит около себя такую ненадежную сотрудницу.

Верочка в «Служебном романе»

Секретаршу точно нельзя назвать идеальной работницей. Она опаздывает, на рабочем месте вовсю примеряет новые сапоги и с упоением обсуждает последние сплетни — причем прямо в кабинете у строгой Калугиной.

Кажется невероятным, что Людмила Прокофьевна, известная своей принципиальностью, терпела такую сотрудницу. Ведь она точно испытывала от нее дискомфорт.

Кадр из фильма «Служебный роман»

Важность Верочки

Зрители подчеркнули, что на самом деле секретарша старается.

«Мне всегда казалось, что со своими непосредственными обязанностями Верочка как раз справляется хорошо: она отлично печатает, регистрирует весь этот огромный документооборот, который через нее проходит, профессионально стенографирует, сторожит как Цербер кабинет начальника», — пишут комментаторы.

Тем более, что остальной коллектив тоже не нагружает себя работой.

«А чем она хуже других? 90% этой статистической конторы работают также и ведут себя также. Рабочий день начинают с макияжа, потом по магазинам, как Оленька Рыжова», — отмечают зрители.

Кроме того, нелюдимой Калугиной просто удобно иметь в подчинении «своего» человека в коллективе, чтобы быть в курсе новостей.

«Сплетницей ей положено быть по статусу, и это полезно "колючей" Калугиной, для которой Верочка источник неформальной информации о жизни коллектива», — заключили пользователи.

Фото: Кадры из фильма «Служебный роман» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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