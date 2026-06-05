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Целый набор медалей и орденов: что Трошкин из «Джентльменов удачи» скрывал о себе

5 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

В Сети усомнились в биографии героя.

Советская комедия «Джентльмены удачи» давно стала народной классикой — её цитируют до сих пор. Но вот что интересно: многие зрители после просмотра ловили себя на мысли, что с главным героем — скромным заведующим детсадом Трошкиным — не всё так однозначно. Возникали вопросы, на которые в фильме нет прямых ответов.

Ключи от квартиры

Одна из самых забавных загадок «Джентльменов удачи» — это ключ от квартиры. Трошкин спокойно открывает дверь своим ключом во время «ограбления». Но откуда он у него взялся? Ведь все это время он был под пристальным вниманием уголовников — носить ключ при себе было бы безумием.

Самое логичное объяснение — он мог временно сдать ключ сотрудникам милиции перед своим «арестом», а потом незаметно забрать. Но как он объяснил бы это своим «подопечным»? Сценаристы оставили этот момент за кадром.

Медали и ордена

Еще большей тайной был впечатляющий набор наград у Трошкина. В ящике лежали серьезные ордена: Красного Знамени, Отечественной войны, медали «За отвагу». А ведь Доцент родился в 1926 году.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Если поверить, что он «стоял под Курском», как обмолвился, то на момент битвы ему было всего 17. Неужели школьник успел за считанные месяцы проявить такую невероятную храбрость и собрать столько наград?

Либо возраст Трошкина всё-таки побольше, чем у его криминального двойника. А может, создатели фильма просто добавили герою боевой славы для убедительности, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Фото: Кадры из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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