Целый набор медалей и орденов: что Трошкин из «Джентльменов удачи» скрывал о себе

Советская комедия «Джентльмены удачи» давно стала народной классикой — её цитируют до сих пор. Но вот что интересно: многие зрители после просмотра ловили себя на мысли, что с главным героем — скромным заведующим детсадом Трошкиным — не всё так однозначно. Возникали вопросы, на которые в фильме нет прямых ответов.

Ключи от квартиры

Одна из самых забавных загадок «Джентльменов удачи» — это ключ от квартиры. Трошкин спокойно открывает дверь своим ключом во время «ограбления». Но откуда он у него взялся? Ведь все это время он был под пристальным вниманием уголовников — носить ключ при себе было бы безумием.

Самое логичное объяснение — он мог временно сдать ключ сотрудникам милиции перед своим «арестом», а потом незаметно забрать. Но как он объяснил бы это своим «подопечным»? Сценаристы оставили этот момент за кадром.

Медали и ордена

Еще большей тайной был впечатляющий набор наград у Трошкина. В ящике лежали серьезные ордена: Красного Знамени, Отечественной войны, медали «За отвагу». А ведь Доцент родился в 1926 году.

Если поверить, что он «стоял под Курском», как обмолвился, то на момент битвы ему было всего 17. Неужели школьник успел за считанные месяцы проявить такую невероятную храбрость и собрать столько наград?

Либо возраст Трошкина всё-таки побольше, чем у его криминального двойника. А может, создатели фильма просто добавили герою боевой славы для убедительности, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».