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Киноафиша Статьи Этот вопрос мучает фанатов до сих пор: почему Элронд просто не толкнул Исилдура в огонь Роковой Горы вместе с Кольцом? Отвечаем

Этот вопрос мучает фанатов до сих пор: почему Элронд просто не толкнул Исилдура в огонь Роковой Горы вместе с Кольцом? Отвечаем

5 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма "Властелин колец"

В фильме была драма, в книгах — её не существовало.

Во «Властелине Колец: Братство Кольца» Питер Джексон показывает воспоминания Элронда: Исилдур стоит у жерла Ородруина с Кольцом, но отказывается бросить его.

Кажется, эльф мог одним толчком уничтожить артефакт и избавить мир от всех будущих бед. Но в книгах Толкина этой сцены нет вообще.

Элронд никогда не поднимался с Исилдуром к Роковой Горе, а значит, и возможности толкнуть его в огонь у него попросту не существовало. Режиссёр добавил эпизод ради драматизма и чтобы подчеркнуть бездействие Элронда.

Элронд понимал силу Кольца, но не хватило бы воли

Даже если отбросить расхождения с каноном, возникает другой вопрос: а смог бы он решиться? Толкин писал, что любой, кто владел Кольцом, оказывался под его властью.

Ни одна воля не была достаточно сильна, чтобы сознательно уничтожить его. Фродо тоже не смог бросить Кольцо в огонь, за него это сделал Голлум — случайность решила исход. Так что ждать от Элронда невозможного было бы наивно, пишет автор дзен-канала Мир комиксов и кино.

Убийство Исилдура стало бы искрой для новой войны

Есть и политический аспект. Для Исилдура Кольцо было не проклятием, а заслуженным трофеем за смерть отца и брата.

Если бы Элронд убил его ради уничтожения артефакта, это означало бы конец союза людей и эльфов. Победа над Сауроном обернулась бы новой войной между вчерашними союзниками.

В итоге легенда о том, что Элронд «упустил шанс» уничтожить Кольцо, — лишь красивая придумка кинематографа. В мире Толкина он не мог этого сделать ни по обстоятельствам, ни по воле, ни по политическим причинам.

Фото: Кадр из фильма "Властелин колец"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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