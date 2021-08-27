Кинотеатр Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D расположен в самом центре города Павлодар. Здесь работают три кинозала, в общей сложности рассчитанные на 546 зрителей. Кинотеатр работает ежедневно с 10:00 до 03:00.

Залы кинотеатра Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D оснащены современным оборудованием, включая систему объёмного звука Dolby Atmos 3D, широкоформатный экран и комфортабельные кресла. В фойе работают два бара с огромным выбором закусок и напитков. Кроме того, здесь открыт Burger clab и кофейня LAVAZZA.

Во время школьных каникул в кинотеатре действует система скидок и акций.