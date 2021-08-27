Меню
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D

Павлодар
Адрес
г. Павлодар, ул. Каирбаева, 70
Телефон

+7 (7182) 62-71-71 / автоответчик

О кинотеатре

Кинотеатр Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D расположен в самом центре города Павлодар. Здесь работают три кинозала, в общей сложности рассчитанные на 546 зрителей. Кинотеатр работает ежедневно с 10:00 до 03:00.

Залы кинотеатра Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D оснащены современным оборудованием, включая систему объёмного звука Dolby Atmos 3D, широкоформатный экран и комфортабельные кресла. В фойе работают два бара с огромным выбором закусок и напитков. Кроме того, здесь открыт Burger clab и кофейня LAVAZZA.

Во время школьных каникул в кинотеатре действует система скидок и акций.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Dolby Atmos
Отзывы о кинотеатре

asxat9510 27 августа 2021, 13:12
На сайте указаны одни цены в реале совсем другие второй раз прихожу за неделю и постоянно за 1500 билет. На сайте указано от 700-800 тенге
Мира Чалгимбаева 9 марта 2021, 11:13
возьмите трубку. 30 минут не могу дозвониться. купить билет только через тикетон можно? там переплата довольно большая.
