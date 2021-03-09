Меню
Отзывы о кинотеатре Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
Отзывы о кинотеатре Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
Мира Чалгимбаева
9 марта 2021, 11:13
возьмите трубку. 30 минут не могу дозвониться. купить билет только через тикетон можно? там переплата довольно большая.
9 марта 2021, 11:13
1
0
Ответить
asxat9510
27 августа 2021, 13:12
Оценка
На сайте указаны одни цены в реале совсем другие второй раз прихожу за неделю и постоянно за 1500 билет. На сайте указано от 700-800 тенге
27 августа 2021, 13:12
1
0
Ответить
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Синий кит
Отзывы
2025, Казахстан, драма, триллер
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
