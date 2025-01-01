Меню
Киноафиша
Павлодар, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Павлодара
Кинотеатры
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
Кинотеатр Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D (Павлодар) на карте
Кинотеатр Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D (Павлодар) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D (Павлодар) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.1
км
CINEMA STAR
ул. Ак. Сатпаева, 83
5
1.9
км
им. Шакена Айманова 3D
ул. Сураганова, 19/1
5
3.1
км
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
ул. Камзина, 67/2
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Тот самый
Отзывы
2025, США, ужасы, спорт
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Синий кит
Отзывы
2025, Казахстан, драма, триллер
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667