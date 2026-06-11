«Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского»: этот сериал с Плетневым с рейтингом 8,1 — один из лучших, что выпускали на НТВ

Пока одни сериалы получают статуэтки, другие тихо купаются в народной любви. «Тёмная лошадка» наград на ТЭФИ не получила, зато на Кинопоиске у неё 8,1 балла и больше 74 тысяч оценок. К слову, у «Первого отдела» рейтинг 8,2, так что вы понимаете уровень!

О чем сериал?

По сюжету судьба сводит двух совершенно разных людей. Олег Дронов — ловкий мошенник, который годами водил за нос Следственный комитет. Капитан Алексей Кутик — дотошный и патологически честный полицейский из провинции. Их встреча вышла случайной: Дронов въехал в служебную машину и по привычке попытался дать взятку. А дальше началось такое, что им пришлось объединиться.

Реакция зрителей однозначная

Зрители в отзывах признаются, что посмотрели сериал с большим удовольствием.

Вот что пишут те, кто успел посмотреть детектив: «Неужели на самом деле бывают такие обаятельные мошенники, как Олег Дронов в исполнении Кирилла Плетнёва? Наблюдать за его поимкой в течение 12 серий было чрезвычайно интересно, это было настоящее приключение», «Дронов — высококлассный мошенник, почти как Робин Гуд, отнимает у богатых, но бедным не раздаёт. По стечению обстоятельств встречает абсолютно честного, до фанатизма, провинциального полицейского, а потом чего только с ними не случалось. Много событий, иронии и юмора, а ещё немного любви и драматизма. Необыкновенно увлекательный сериал. Актёры справились на отлично», «Забавный ироничный детектив про жулика и честного полицейского. Очень смешно, с тонким юмором. Плетнёв в роли жулика великолепен!».

Да, конечно, сериал неидеален! Но настолько полюбился зрителям, что они готовы прощать огрехи: «Отлично показано отличие сотрудника ЭБ и ПК от сотрудника уголовного розыска. Несмотря на многие недочёты, просмотрел с интересом».

Так что если ищете, что посмотреть, «Тёмная лошадка» — отличный вариант, особенно для тех, кто устал ждать выхода нового сезона «Первого отдела».