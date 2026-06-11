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Киноафиша Статьи «Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов

«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов

11 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
«Ликвидация», конечно, отличный сериал, но вы видели этот с Деревянко? Рейтинг 7,7 — один из лучших военных детективов

Посмотрите, если любите хит с Владимиром Машковым.

«Ликвидация» — это классика, которую можно пересматривать бесконечно. Атмосфера послевоенной Одессы, колоритные герои, блестящая игра Машкова и всей команды. Но когда знаешь каждую сцену наизусть, хочется чего-то похожего, но нового. Я нашла такой вариант.

Сериал «Чёрные кошки» — это тоже послевоенное время, только не Одесса, а Ростов-на-Дону. Сразу после войны в городе активизировались банды, но одна из них действует иначе. Под покровом ночи «Чёрные кошки» грабят не ради наживы. Их настоящая цель — освободить немецкого учёного, который работает над ядерным оружием.

Этот поворот напомнил «Ликвидацию», где у Академика за всеми преступными схемами стояли более масштабные планы. Разница в том, что в «Чёрных кошках» нет того яркого одесского колорита. Зато сюжет закручен лихо.

Главный герой — сотрудник уголовного розыска Егор Драгун, которого играет Павел Деревянко. Он начинает подозревать, что банда не из простых уголовников. Постепенно выясняется, что городские грабежи — лишь дымовая завеса. А на кону — предотвращение новой войны.

На Кинопоиске у сериала 7,7 балла. Копиркой «Ликвидации» его не назовёшь, но дух времени передан здорово. Если любите послевоенные детективы, стоит глянуть.

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Фото: Кад из сериала "Черные кошки"
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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