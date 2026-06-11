Толкин еще при жизни написал, что нельзя менять во «Властелине колец»: но Джексон пошел против его мнения целых 5 раз

Трилогия Питера Джексона «Властелин колец» — величественный и амбициозный гимн Средиземью, но не без фальшивых нот. И если бы Джон Рональд Руэл Толкин посмотрел эти фильмы, некоторые моменты наверняка заставили бы его резко поправить пенсне. Вот пять изменений, которые он точно не одобрил бы — потому что уже однажды говорил, что так делать нельзя.

Дуэль волшебников как из комиксов Marvel

Сцена: битва Гэндальфа и Сарумана в «Братстве кольца»

В книгах Гэндальф говорит: «Меня просто взяли и заперли». В фильме — полноценная дуэль с фейерверками, как будто Джексон снимал не Толкина, а предысторию Доктора Стрэнджа. Гэндальф летает по комнате, Саруман крутит его в воздухе, всё светится, трещит, сверкает.

Толкин в письме 1958 года категорически возражал против такого рода магии, называя её «неуместной» и «показной». Магия у него — скрытая, тонкая, психологическая. А тут — зрелищный бой, от которого Джексон, видимо, не мог отказаться.

Арагорн с мечом, который не должен быть целым

Сцена: первая встреча с Братством в трактире «Гарцующий пони»

В книге у Арагорна сломан меч. Он скрытен, угрюм, почти как Шерлок в плаще. А в фильме он с мечом наготове, угрожает хоббитам и устраивает драматическое шоу. Толкин в том же письме прямо подчёркивает, что это ошибка: мол, зачем он обнажает меч, если он сломан, да и вообще — зачем делать его таким агрессивным?

Для Джексона — драматургия. Для Толкина — искажение сути персонажа, который должен быть мудрым, но скрытным вождём, а не фэнтезийным Рэмбо.

Лембас как «протеиновый батончик»

Сцена: расширенная версия, где Леголас рассказывает о чудо-хлебе эльфов

В фильме Леголас говорит: «Одного куска хватает взрослому мужчине на целый день», а Пиппин виновато замечает, что съел четыре. Забавно? Да. Верно? Совсем нет.

Толкин ненавидел попытки научно объяснить магию, особенно — превращать лембас в «концентрированный пищевой продукт». В книге его сила — не в калориях, а в воле, надежде и поддержке духа. Это магия сердца, а не желудка.

Монтаж вместо хронологии

Сцена: вся структура «Двух крепостей» и «Возвращения короля»

Толкин делит повествование по героям, а не по времени: сначала — история Арагорна и компании, потом — путь Фродо и Сэма. У Джексона же всё перемешано, чтобы зрителю было интереснее.

С точки зрения кино — работает отлично. Но Толкин настаивал: эти линии слишком разные по тону, чтобы их мешать. И именно в этом — сила его эпоса. Чередование лишает истории эпического дыхания, которое автор выстраивал с особым смыслом.

Отсутствие «Очищения Шира»

Сцена: финал «Возвращения короля»

В фильме хоббиты возвращаются домой — и всё прекрасно. В книге — нет. Там Шир захвачен, индустриализирован, жители в страхе, а Саруман стал местным деспотом. И хоббиты сами поднимают восстание, очищая родной край.

Толкин считал эту часть краеугольным камнем истории: финальное испытание, где герои впервые действуют без помощи магии и людей. Это момент возвращения и взросления. Джексон вырезал его — по ритмическим причинам.

Фильмы Джексона — великолепны, но не бесспорны. И хотя Толкин не дожил до премьеры, он оставил достаточно подсказок, чтобы понять: некоторые вещи он бы точно не принял. Возможно, он даже посмотрел бы экранизацию, сняв шляпу перед масштабом — но с прищуром и ворчанием, достойным самого Гэндальфа.