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Киноафиша Статьи Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть

Разочаровались в «Зимородке»? Эти 5 драм вернут вам веру в турдизи и напомнят, как должна выглядеть настоящая страсть

11 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Йешильчам», «Красивее, чем ты», «Бонкис»

Да, турецкие сериалы еще умеют удивлять.

Третий сезон Зимородка недавно закончился, и для многих — как пощёчина. Сейран больше не трогает, Ферит раздражает, сюжет развалился, будто его писали наспех. Но не время горевать.

Лучше найти сериал, который не вызывает испанский стыд, а возвращает веру в турдизи. Мы собрали пять проектов — разных по тону, но одинаково цепляющих. Включайте — и забудьте, что вообще переживали за эту парочку.

«Йешильчам» (Yeşilçam)

Если хочется драмы и эстетики — вам сюда. Чагатай Улусой играет продюсера в Стамбуле 60-х, и да, Афра Сарачоглу (Сейран) здесь совсем другая. Интриги, кино, амбиции и тень Золотого века турецкого кинематографа — всё, чего так не хватало в последних сериях Зимородка.

«Первый и последний» (Ilk ve Son)

Горький, эмоциональный, очень честный. История любви, которая рушится на наших глазах. Без гламура, без приторности. Только жизнь и боль. И актёрская работа — выше всяких похвал.

«Красивее, чем ты» (Senden Daha Güzel)

Хотите отдохнуть от драм — включайте это. Романтика врача и хирурга, искры, ссоры, примирения. Всё, что нужно, чтобы выключить голову и расслабиться. Но сделано с душой — и это главное.

«Моя первая любовь» (4N1K İlk Aşk)

Школьная любовь, байкер, недоверие, робость — и всё по-настоящему мило. Для тех, кто хочет просто почувствовать себя снова влюблённым, без слёз и семейных проклятий.

«Бонкис» (Bonkis)

Комедия с настроением «я справлюсь». Девушка открывает кафе, борется с бывшими, смеётся сквозь слёзы и вдохновляет. Время двигаться дальше — и этот сериал помогает.

Эти сериалы не просто замена. Это — спасение. Сейран и Ферит — в корзину. Мы идём дальше.

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Фото: Кадр из сериала «Йешильчам», «Красивее, чем ты», «Бонкис»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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