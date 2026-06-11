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Киноафиша Статьи А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда

А вы знали, что «Скорость» с Ривзом и Буллок — это жесткий плагиат? В Японии сняли такой же фильм кадр в кадр, но за 30 лет до Голливуда

11 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Скорость»

А ведь никто об этом нигде и не напишет.

А вы знали, что «Скорость» — культовый боевик 90-х с такими известными актерами как Киану Ривз и Сандра Буллок — может быть вовсе не таким уж оригинальным? Фильм, который мы уверенно ставим в список лучших экшенов мира, неожиданно имеет двойника на другом конце планеты.

И чем больше всматриваешься, тем яснее: совпадения тут слишком уж совпадающие.

Откуда взялась идея автобуса-бомбы

Грэм Йост годами уверял журналистов: вдохновился «Поездом-беглецом» Кончаловского. Но если сравнить фильмы — общие мотивы там лишь пунктиром. Зато есть другая картина, куда более похожая. В 1975 году японский режиссер Дзюнъи Сато выпускает «Взрыв скоростного поезда» — сегодня о нём почти никто не вспоминает.

Японский «109-й» и знакомые сцены

Сюжет звучит как черновик «Скорости». Террорист минирует скоростной поезд №109: бомба взорвётся, если скорость упадёт ниже 80 км/ч. В поезде — дети, беременная женщина, случайные пассажиры.

Чтобы спасти людей, к составу подгоняют спасательный поезд, между дверями кидают трап и перетаскивают пассажиров — сцена словно кадр-в-кадр повторится в голливудском блокбастере.

Кадр из фильма «Взрыв скоростного поезда»

Когда совпадения становятся слишком точными

В японском фильме полицейские вырезают в полу люк, чтобы добраться до бомбы. В «Скорости» Джек Тревен делает то же самое в автобусе. Даже финальные решения — почти зеркальные. Голливуд просто заменил поезд на автобус, добавил трюков, расширил масштаб — и вот уже готов мировой хит, пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Плагиат или вдохновение?

Заплатили ли японцам? Вряд ли. В 90-е это называли «уважительным заимствованием». Сато, скорее всего, только усмехнулся бы — его «109-й» забылся, а «Скорость» стала классикой. Но факт остаётся фактом: самый знаменитый автобус мира начал путь вовсе не с голливудской парковки, а с японских рельсов.

Фото: Кадр из фильма «Скорость», «Взрыв скоростного поезда»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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