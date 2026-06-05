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Да кто же такие Катаняны? 4 фильма Рязанова, где фамилия-дразнилка стала его фирменной пасхалкой (еще задолго до Marvel)

5 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)

Некий тихий привет, который свои всегда распознавали.

Стоит только услышать реплику Лукашина из «Иронии судьбы»: «А как же Катаняны?» — и в голове мгновенно рождается вопрос: кто они такие и почему о них все помнят, хотя в кадре их нет?

Фамилия-призрак, фамилия-шутка, фамилия-отсылка — у Рязанова она стала почти фирменной деталью.

«Ирония судьбы» и другие приветики

Первое появление — в новогодней классике. Катаняны там как будто друзья Лукашина, с которыми он собирался встречать праздник. Но дальше оказывается, что это не просто случайная придумка. Фамилия всплывает в «Привет, дуралеи!» («Я не вам, Катанян, вы мужчина»), в «Забытой мелодии для флейты» («Я Катанянша»), и даже в «Вокзале для двоих» — где Катаняна вызывают на вечерней поверке в лагере.

Пасхалка или личная дружба

Можно было бы гадать о какой-то тайной символике, но всё объясняется просто. Эльдар Рязанов с юности дружил с Василием Катаняном, режиссёром-документалистом. Они познакомились во ВГИКе, оставались близки десятилетиями и даже работали вместе.

Для Рязанова фамилия друга стала чем-то вроде талисмана. Он вставлял её в сценарии снова и снова — как тихий привет, который свои всегда распознавали, объясняет автор Дзен-канала «Кинодом».

Почему это цепляет зрителя

В эпоху, когда ещё не существовало слова «пасхалка», Рязанов играл с публикой ровно так, как сегодня это делают создатели вселенных Marvel. Одно слово, мелькнувшее в реплике, — и у зрителей рождается миф.

Катаняны, которых никто не видел, стали почти семейными для тех, кто пересматривает «Иронию судьбы» каждый Новый год.

Вот и выходит: фамилия-шутка давно превратилась в часть культурного кода. Увидел или услышал Катаняна — значит, смотришь Рязанова. А ведь это куда ценнее любых титров.

Фото: Кадр из фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!» (1975)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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