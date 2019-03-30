Меню
Киноафиша Павлодара
Кинотеатры
им. Шакена Айманова 3D
Отзывы о кинотеатре им. Шакена Айманова 3D
Отзывы о кинотеатре им. Шакена Айманова 3D
Ерболат Шестаев
30 марта 2019, 06:32
Оценка
Конченный кинотеатр, приехали на детский сеанс в 09'20 часов. (Мультик начинается в 10'00). Хотели заранее места занять, посидеть в фойе, поесть мороженного. Пришлось стоять на улице, мерзнуть. Никого не пускают, открывают ровно в 10'00 часов, сразу на начало сеанса. Очень плохое обслуживание. Предлагаю владельцам уволить весь персонал, набрать нормальных, адекватных, людей, поменять политику работы. Больше в это заведение не приеду!!!
30 марта 2019, 06:32
1
0
Ответить
Арсен Масалимов
6 января 2024, 18:52
в ответ на сообщение
Ерболат Шестаев от 30 марта 2019, 06:32
поплачь
6 января 2024, 18:52
0
0
Ответить
♛ ₡†ลнนсגล฿ ♛ Ꭿגειรсεε฿ ♛
21 февраля 2025, 21:16
Оценка
А при чём туту уволить персонал ?! Даун ? Им как сказали - так они и делают. Или ты способен только на обычных людей гавкать ?!
21 февраля 2025, 21:16
0
0
Ответить
