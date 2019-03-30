Menu
Русский English
Cancel
Kinoafisha Pavlodar Cinemas im. Shakena Aymanova 3D im. Shakena Aymanova 3D Cinema Reviews

im. Shakena Aymanova 3D Cinema Reviews

im. Shakena Aymanova 3D Cinema Reviews All about the cinema
Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Ерболат Шестаев 30 March 2019, 06:32
Vote
Конченный кинотеатр, приехали на детский сеанс в 09'20 часов. (Мультик начинается в 10'00). Хотели заранее места занять, посидеть в фойе, поесть мороженного. Пришлось стоять на улице, мерзнуть. Никого не пускают, открывают ровно в 10'00 часов, сразу на начало сеанса. Очень плохое обслуживание. Предлагаю владельцам уволить весь персонал, набрать нормальных, адекватных, людей, поменять политику работы. Больше в это заведение не приеду!!!
30 March 2019, 06:32 Reply
Арсен Масалимов 6 January 2024, 18:52
in reply to a message Ерболат Шестаев от 30 March 2019, 06:32
поплачь
6 January 2024, 18:52 Reply
♛ ₡†ลнนсגล฿ ♛ Ꭿגειรсεε฿ ♛ 21 February 2025, 21:16
Vote
А при чём туту уволить персонал ?! Даун ? Им как сказали - так они и делают. Или ты способен только на обычных людей гавкать ?!
21 February 2025, 21:16 Reply
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now
Festival Cinema Dolby Atmos 3D 2 comments
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D 2 comments
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
One Battle After Another
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Agent & Irbis
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Жұмбақ қыз
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Goat
Goat
2025, USA, Horror, Sport
Rogue
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Аш пен тоқ
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Blue Whale
The Blue Whale
2025, Kazakhstan, Drama, Thriller
A Big, Bold, Beautiful Journey
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Әмеңгер. Ағама аманат
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more