Menu
Kinoafisha
Pavlodar, KZ
ENG
Русский
English
Search
Cancel
Log In
Registration
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Now Playing
Cinemas
New Releases
Trailers
Kinoafisha Pavlodar
Cinemas
im. Shakena Aymanova 3D
im. Shakena Aymanova 3D Cinema Reviews
im. Shakena Aymanova 3D Cinema Reviews
All cinemas
Nearby
On map
Ratings
About the cinema
Showtimes
Map
Reviews
Photos
im. Shakena Aymanova 3D Cinema Reviews
All about the cinema
Comments
Discuss in Chat (ru)
New
Top
Write review
Ерболат Шестаев
30 March 2019, 06:32
Vote
Конченный кинотеатр, приехали на детский сеанс в 09'20 часов. (Мультик начинается в 10'00). Хотели заранее места занять, посидеть в фойе, поесть мороженного. Пришлось стоять на улице, мерзнуть. Никого не пускают, открывают ровно в 10'00 часов, сразу на начало сеанса. Очень плохое обслуживание. Предлагаю владельцам уволить весь персонал, набрать нормальных, адекватных, людей, поменять политику работы. Больше в это заведение не приеду!!!
30 March 2019, 06:32
1
0
Reply
Арсен Масалимов
6 January 2024, 18:52
in reply to a message
Ерболат Шестаев от 30 March 2019, 06:32
поплачь
6 January 2024, 18:52
0
0
Reply
♛ ₡†ลнนсגล฿ ♛ Ꭿגειรсεε฿ ♛
21 February 2025, 21:16
Vote
А при чём туту уволить персонал ?! Даун ? Им как сказали - так они и делают. Или ты способен только на обычных людей гавкать ?!
21 February 2025, 21:16
0
0
Reply
Only registered users can comment
Log in using
VK
OK
By logging in, you agree to the
terms of use
Authorisation by email
Discussing now
Festival Cinema Dolby Atmos 3D
2 comments
Irtysh Cinema Dolby Atmos 3D
2 comments
Now Playing
New Releases
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
One Battle After Another
2025, USA, Crime, Drama, Thriller
Agent & Irbis
2025, Kazakhstan, Comedy, Action
Жұмбақ қыз
2025, Kazakhstan, Comedy
Goat
2025, USA, Horror, Sport
Rogue
2025, Kazakhstan, Family
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
Аш пен тоқ
2025, Kazakhstan, Drama, Comedy, Fantasy
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
The Blue Whale
2025, Kazakhstan, Drama, Thriller
A Big, Bold, Beautiful Journey
2025, USA, Adventure, Drama, Fantasy, Romantic
Әмеңгер. Ағама аманат
2025, Kyrgyzstan, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree
Authorisation by email