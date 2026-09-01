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Киноафиша Статьи Думали, что годную фантастику показывают только на Netflix? Собрали 5 сериалов на Amazon с высокими рейтингами IMDb

Думали, что годную фантастику показывают только на Netflix? Собрали 5 сериалов на Amazon с высокими рейтингами IMDb

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Fallout»

Эти проекты точно заслуживают просмотра.

Netflix давно стал главным ориентиром для любителей сериалов, но качественная фантастика есть и на других стримингах. Amazon тоже собрал в каталоге немало заметных проектов, которые получили высокие оценки зрителей и заслуживают внимания поклонников жанра.

Собрали пять фантастических сериалов Amazon с хорошими рейтингами на IMDb. Здесь найдутся истории о космосе, будущем, технологиях и необычных мирах — так что выбор есть и для тех, кто уже пересмотрел основные хиты Netflix.

«Пацаны», 8,6

В мире, где супергерои давно стали знаменитостями и частью большой корпорации, их образ сильно отличается от привычного. За публичной идеальностью скрываются злоупотребления властью, коррупция и жестокость. Противостоять им пытается группа обычных людей во главе с Билли Батчером.

Почему стоит смотреть: сериал интересно переворачивает классические представления о супергероях и показывает, что произойдёт, если практически неограниченная сила окажется в руках людей без моральных ограничений. Здесь фантастическая идея используется не только ради экшена, но и для сатиры на власть, популярность и общество.

Кадр из сериала «Пацаны»

«Пространство», 8,5

Действие начинается в будущем, когда человечество расселилось по Солнечной системе. Земля, Марс и поселения в поясе астероидов существуют как отдельные политические силы, между которыми растёт напряжение. Исчезновение молодой женщины и обнаружение таинственного корабля постепенно связывают частное расследование с угрозой гораздо большего масштаба.

Почему стоит смотреть: это одна из тех фантастических историй, где будущее выглядит достаточно реалистично. Политика, экономика, технологии и освоение космоса тесно связаны между собой.

Кадр из сериала «Пространство»

«Fallout», 8,3

После ядерной войны человечество оказалось разделено на два мира. Одни люди живут в защищённых убежищах, другие пытаются выжить на поверхности Земли, превратившейся в опасную пустошь. Молодая девушка Люси покидает убежище и отправляется наружу, чтобы найти своего отца, постепенно узнавая правду о прошлом.

Почему стоит смотреть: сериал хорошо сочетает постапокалипсис, чёрный юмор и ретрофутуристическую эстетику. При этом разрушенный мир здесь важен не меньше персонажей: он постепенно раскрывает последствия решений, которые человечество приняло задолго до событий сериала.

Кадр из сериала «Fallout»

«Человек в высоком замке», 7,9

История происходит в альтернативной реальности, где Германия и Япония победили во Второй мировой войне и разделили между собой территорию США. В этом мире герои находят таинственные киноплёнки, показывающие совсем другой вариант развития истории.

Почему стоит смотреть: сериал строится на классической идее альтернативной истории и показывает, насколько хрупким может оказаться привычный ход событий.

Кадр из сериала «Человек в высоком замке»

«Загрузка», 7,8

В недалёком будущем людям становится доступна цифровая жизнь после смерти. После гибели программист Нэйтан оказывается загружен в виртуальное загробное пространство, где его существование оплачивает богатая семья. Постепенно герой начинает подозревать, что его смерть могла быть вовсе не случайной.

Почему стоит смотреть: сериал объединяет фантастику, детектив и комедию. Главная идея позволяет пофантазировать о будущем технологий.

Кадр из сериала «Загрузка»

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериалов «Пацаны», «Пространство», «Fallout», «Человек в высоком замке», «Загрузка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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