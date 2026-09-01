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Киноафиша Статьи Эти 3 фэнтези-сериала совершенны в каждой серии: даже «Игра престолов» в списке

Эти 3 фэнтези-сериала совершенны в каждой серии: даже «Игра престолов» в списке

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Эти проекты изменили жанр навсегда.

Фэнтези-сериалы давно перестали быть жанром только для любителей драконов и волшебства. Сегодня лучшие проекты используют фантастические миры, чтобы рассказывать вполне человеческие истории — о власти, любви, свободе, предательстве и выборе. Я выбрала три сериала, которые особенно хорошо это показывают.

«Игра престолов»

Сериал, который сделал современное фэнтези массовым явлением. В центре истории — борьба за Железный трон, где практически каждый персонаж оказывается участником огромной политической игры.

Особенно хороши первые четыре сезона: здесь герои действительно расплачиваются за свои решения, а сюжет постоянно умеет удивлять. При этом Вестерос никогда не кажется просто декорацией — у каждой семьи, каждого дома и каждого решения есть последствия.

Конечно, поздние сезоны многие зрители считают более слабыми. Но влияние «Игры престолов» на жанр уже невозможно оспорить.

«Аркейн»

Кадр из сериала «Аркейн»

На втором месте — анимационный сериал, который давно вышел далеко за пределы аудитории «Лиги легенд».

В центре истории — сестры Вай и Джинкс, которых разлучили в детстве. Их судьбы переплетаются с противостоянием богатого Пилтовера и бедного Зауна, а магия и технологии постепенно превращают личную драму в огромный конфликт.

Мне особенно нравится, что для просмотра вообще не обязательно знать игру. «Аркейн» самостоятельно знакомит зрителя со своим миром, а отношения двух сестер остаются эмоциональным центром всей истории.

«Дом Дракона»

Кадр из сериала «Дом Дракона»

А этот сериал переносит нас почти на 200 лет назад относительно событий «Игры престолов». В центре — Таргариены и конфликт вокруг наследования Железного трона.

Король Визерис назначает наследницей дочь Рейниру, но после появления у него сыновей вопрос преемника становится все более запутанным. В результате королевство раскалывается на два лагеря, а семейный конфликт превращается в настоящую войну.

«Дом Дракона» выглядит более сосредоточенным и аккуратным сериалом: здесь меньше параллельных историй, зато центральный конфликт раскрывается гораздо подробнее.

Мне кажется, у этой тройки есть главное общее: каждый сериал предлагает зрителю не просто сбежать в фантастический мир, а эмоционально в него погрузиться. И именно поэтому такие истории потом очень трудно забыть.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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