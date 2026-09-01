Американец посмотрел «Джентльмены удачи» и поставил 2/10 на IMDb: но такой отзыв — единственный

Казалось бы, эту комедию невозможно не любить.

«Джентльмены удачи» Александра Серого давно стали частью нашей культуры. Реплики героев мы помним почти наизусть, а Евгения Леонова, Савелия Крамарова и Георгия Вицина трудно представить отдельно от их знаменитых персонажей.

Но интересно, как фильм воспринимают люди, которые не выросли на советском кино. Я заглянула в отзывы на IMDb — и некоторые оценки оказались довольно неожиданными.

«Русский фарс», который очень понравился

Один из американских зрителей поставил фильму 8 баллов из 10 и назвал его советским фарсом. Особенно он отметил Евгения Леонова, который одновременно играет добродушного директора детского сада и преступника Доцента.

Зрителю понравилось, что фильм вообще не пытается быть серьезным. По его мнению, именно великолепная актерская игра и абсурдные ситуации превращают картину в отличное развлечение.

И еще одна любопытная деталь: американец вспомнил, что Савелий Крамаров позже переехал в США и продолжил актерскую карьеру уже там.

Но юмор понятен далеко не всем

Другой зритель оказался гораздо строже и поставил картине всего 2 балла из 10.

Он без проблем разобрал сюжет: полиция использует сотрудника детского сада, который похож на опасного преступника, чтобы найти украденный золотой шлем.

Но вот с юмором отношения не сложились. По словам зрителя, он смотрел другие старые российские комедии, однако именно «Джентльмены удачи» его не рассмешили.

Причину он сформулировал довольно честно:

«Возможно, фильм более интересен для русских зрителей».

И, пожалуй, это действительно важное замечание. Комедии особенно сильно зависят от языка, интонаций и культурного контекста. То, над чем мы смеемся автоматически, для человека из другой страны может выглядеть просто странно.

При этом общий результат у фильма вполне впечатляющий: 8,3 из 10 по отзывам на IMDb.

Так что даже за океаном «Джентльмены удачи» нашли своих поклонников. И мне особенно нравится, что отзывы получились такими разными: кто-то увидел блестящий абсурд, а кто-то просто не смог понять эту совершенно особенную атмосферу.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».