Американец посмотрел «Джентльмены удачи» и поставил 2/10 на IMDb: но такой отзыв — единственный

«Джентльмены удачи» Александра Серого давно стали частью нашей культуры. Реплики героев мы помним почти наизусть, а Евгения Леонова, Савелия Крамарова и Георгия Вицина трудно представить отдельно от их знаменитых персонажей.
Но интересно, как фильм воспринимают люди, которые не выросли на советском кино. Я заглянула в отзывы на IMDb — и некоторые оценки оказались довольно неожиданными.
«Русский фарс», который очень понравился
Один из американских зрителей поставил фильму 8 баллов из 10 и назвал его советским фарсом. Особенно он отметил Евгения Леонова, который одновременно играет добродушного директора детского сада и преступника Доцента.
Зрителю понравилось, что фильм вообще не пытается быть серьезным. По его мнению, именно великолепная актерская игра и абсурдные ситуации превращают картину в отличное развлечение.
И еще одна любопытная деталь: американец вспомнил, что Савелий Крамаров позже переехал в США и продолжил актерскую карьеру уже там.
Но юмор понятен далеко не всем
Другой зритель оказался гораздо строже и поставил картине всего 2 балла из 10.
Он без проблем разобрал сюжет: полиция использует сотрудника детского сада, который похож на опасного преступника, чтобы найти украденный золотой шлем.
Но вот с юмором отношения не сложились. По словам зрителя, он смотрел другие старые российские комедии, однако именно «Джентльмены удачи» его не рассмешили.
Причину он сформулировал довольно честно:
«Возможно, фильм более интересен для русских зрителей».
И, пожалуй, это действительно важное замечание. Комедии особенно сильно зависят от языка, интонаций и культурного контекста. То, над чем мы смеемся автоматически, для человека из другой страны может выглядеть просто странно.
При этом общий результат у фильма вполне впечатляющий: 8,3 из 10 по отзывам на IMDb.
Так что даже за океаном «Джентльмены удачи» нашли своих поклонников. И мне особенно нравится, что отзывы получились такими разными: кто-то увидел блестящий абсурд, а кто-то просто не смог понять эту совершенно особенную атмосферу.
Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».