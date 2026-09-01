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Киноафиша Статьи Смерть Рейниры проспойлерили еще в «Игре престолов», но все может измениться: «Дом дракона» уже отошел от книг

Смерть Рейниры проспойлерили еще в «Игре престолов», но все может измениться: «Дом дракона» уже отошел от книг

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Дом дракона»

Возможно, мы увидим другой конец королевы.

Поклонники «Дома Дракона» знают, чем должна закончиться история Рейниры. Но сериал уже не раз доказывал, что знакомый сюжет вовсе не означает предсказуемый финал.

На этот раз всё может измениться из-за одного дракона — Солнечного Огня.

В книге Рейниру ждёт страшная смерть

В «Пламени и крови» положение Рейниры после захвата Королевской Гавани постепенно становится всё хуже. В столице растет недовольство, заканчиваются деньги и ресурсы, поэтому королева вынуждена бежать на Драконий Камень.

Там происходит последняя встреча Рейниры с Эйгоном II. После разговора с сестрой Эйгон приказывает Солнечному Огню атаковать её. Дракон съедает Рейниру заживо.

Позже именно эту историю пересказывает Джоффри Баратеон в «Игре престолов», рассказывая Маргери о судьбе Таргариенов.

Казалось бы, здесь никаких вариантов нет. Но сериал уже внес важное изменение.

Судьба Солнечного Огня вызывает вопросы

После битвы дракон Эйгона получил тяжелые ранения. В сериале даже говорится, что Солнечный Огонь долго умирал.

Однако теперь становится понятно, что он всё-таки выжил. И это очень важная деталь, ведь именно Солнечный Огонь должен сыграть ключевую роль в последнем испытании Рейниры.

Но «Дом Дракона» уже менял события книги, поэтому даже здесь нельзя быть уверенным, что всё произойдет точно по оригиналу.

Создатели снова меняют правила

Кадр из сериала «Дом дракона»

Райан Кондал не стал раскрывать дальнейшую судьбу Эйгона и лишь отметил:

«Мы не знаем, когда Эйегон занял Драконий Камень, знаем только, что он сделал это... в конце концов».

А это оставляет создателям пространство для маневра. Сейчас Эйгон находится в Харренхолле, Рейнира и Деймон заняты собственными проблемами, а между событиями сериала и книжной версией уже накопилось достаточно различий.

Поэтому возможны два варианта. Создатели могут постепенно вернуть историю к известному финалу и всё равно привести Рейниру к смерти от Солнечного Огня. Но могут и снова изменить последовательность событий, сделав развязку менее очевидной.

Именно поэтому сейчас особенно интересно следить за Солнечным Огнем. Пока дракон жив, финал истории Рейниры нельзя считать полностью предрешенным.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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