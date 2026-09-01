В этом тесте 5/5 набирают только единицы: узнать советского актера по глазам — задача со звездочкой

Советские фильмы мы иногда помним практически по кадрам. Узнаем голос с первых слов, угадываем героя по походке и можем назвать актера еще до того, как он успеет произнести реплику.

А вот что будет, если оставить только одну часть лица — глаза?

Именно это мы и предлагаем проверить. Перед вами фотографии, на которых спрятаны лица любимых советских актеров. В каждом вопросе будет несколько вариантов ответа и небольшая подсказка о карьере артиста. Казалось бы, информации совсем немного, но настоящим поклонникам старого кино должно хватить и одного взгляда.

В тесте вас ждут 5 вопросов. Нужно внимательно рассмотреть фотографию, вспомнить знакомые роли и выбрать правильный вариант.

Ну что, проверяем память? Только не подглядывайте в ответы и внимательно смотрите в кадр. Вдруг настоящий знаток советского кино действительно узнает знакомого актера одним взглядом?

Ранее мы писали: «Утром деньги, вечером стулья», а пока — пройдите тест: угадайте советский фильм по профессии героя.