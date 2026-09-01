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Киноафиша Статьи За последние 10 лет российское фэнтези вышло на новый уровень: эти 3 сериала стоит посмотреть, чтобы в этом убедиться

За последние 10 лет российское фэнтези вышло на новый уровень: эти 3 сериала стоит посмотреть, чтобы в этом убедиться

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Сергий против нечисти», «Вампиры средней полосы»

От вампиров в Смоленске до волшебной полиции и охотников на нечисть.

Еще недавно российское фэнтези ассоциировалось в основном с экранизациями сказок. Но современные сериалы пошли гораздо дальше: в них магия спокойно соседствует с обычной жизнью, а мифические существа оказываются буквально за соседней дверью.

Из десятков проектов я выбрала три — «Вампиры средней полосы», «Волшебный участок» и «Сергий против нечисти».

«Вампиры средней полосы»

Представьте обычный Смоленск, где среди людей совершенно спокойно живет семья древних вампиров. Возглавляет её дед Слава — старейший из местных кровососов.

Но перед нами совсем не привычные киношные вампиры. Они не убивают людей, пьют кровь из донорских пакетов и стараются соблюдать договор с «Хранителями».

Спокойная жизнь заканчивается, когда в лесу находят обескровленные тела. Теперь семье приходится самостоятельно искать убийцу, иначе расплачиваться придется кому-то из них.

«Волшебный участок»

Кадр из сериала «Волшебный участок»

Бывший полицейский Лёха переживает тяжелый период и много пьет. Но обстоятельства заставляют его взяться за себя: герой узнает о болезни сестры и должен стать опекуном ее маленькой дочери.

Он возвращается в полицию и совершенно случайно оказывается в секретном отделе, который занимается преступлениями сказочных существ.

Здесь ему предстоит охотиться не только на обычных преступников, но и на Бабу-ягу, Змея Горыныча и другую нечисть.

«Сергий против нечисти»

А вот здесь бывший священник Сергий становится охотником на нечистую силу. После проблем с церковью он зарабатывает тем, что избавляет Москву от всевозможных сказочных монстров.

Сначала капитан полиции Катя Земцова подозревает Сергия в преступлениях. Но после встречи с настоящей нечистью сама становится его напарницей.

Вместе герои сталкиваются с Кощеем, Вием, Змеем Горынычем и другими персонажами славянского фольклора. При этом между расследованиями постепенно развивается и личная история героев.

Эти три сериала совершенно разные: «Вампиры средней полосы» больше похожи на семейный детектив, «Волшебный участок» — на полицейскую комедию со сказочными героями, а «Сергий против нечисти» — на черный фэнтези-детектив. Но именно они хорошо показывают, насколько разнообразным стало российское фэнтези.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Сергий против нечисти», «Вампиры средней полосы»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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